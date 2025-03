Turek strašil novým wehrmachtem. Už nebude možnost rozbít EU, obává se

Weber v týdnu totiž prohlásil, že Evropa se musí posunout směrem k válečné ekonomice a umět se samostatně bránit.

„Vzhledem k hrozbám bychom nyní v Evropě měli přeorientovat své myšlení na vojenskou ekonomiku. To znamená zrychlený postup pro licencování vojenského vybavení, užší spolupráci mezi evropskými výrobci zbraní,“ uvedl Weber v rozhovoru pro noviny Welt am Sonntag podle Caliber.Az.

To však podle něj může znamenat i to, že v budoucnu budou zbrojaři pracovat na směny o víkendech a zbraně začnou vyrábět firmy, které dříve vyráběly průmyslové zboží pro civilní účely.

Na jeho slova reagoval v neděli europoslanec Turek. „Samozřejmě, že snahy mnoha i politiků v Evropském parlamentu jsou směřovány k evropské armádě. To je jediné, co si přeje Evropská komise, protože pokud vznikne evropská armáda, tak už není možnost rozbít EU, zbavit se šílené Evropské komise a vytvořit nebo přetvořit EU na jinou EU, která by fungovala bez Green Dealu, kterým absolutně likvidujeme vlastní průmysl,“ pronesl Turek.

Podle Turka totiž nejde rozhodně dohromady zbrojení a evropská armáda s nějakou svobodou v Evropě. „Protože pokud Německo vytvoří znovu nový Wehrmacht, pokud budeme mít novou super evropskou armádu, tak tady máme super evropský stát, který bude chtít dekarbonizovat, zavírat továrny a zakazovat lidem, v čem mají bydlet,“ dodal k tématu europoslanec Turek.

„Mění se světový řád“

„My nemáme úplně jinou možnost, než mít dobré vztahy s USA, protože ono je to všechno o nějakém jaderném odstrašení a opravdu se mění světový řád. Může to být velmi nebezpečné,“ uvedl Turek v diskuzi, kde se mimo jiné řešila mírová dohoda na Ukrajině.

Současně řekl, že v momentě, kdyby se začala rozpadat Severoatlantická aliance, tak nevěří, že by třeba Francie šla do jaderné třetí světové války proti Rusku. „Velká Británie vždycky zůstane po boku USA a stejně tak to udělá zbytek,“ doplnil Turek.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka, který byl rovněž v nedělní debatě, je těžké jednat s někým, kdo střílí a zabíjí nevinné lidi. „Je důležité, že dohoda musí být za účasti Ukrajiny. Je logické, že Ukrajina chce bezpečnostní záruky,“ uvedl ministr. Současně zdůraznil, že je důležité, aby dohoda byla férová.

„Rusko se nezalekne evropského zbrojení“

„Spravedlivá dohoda by byla, že Rusové z Ukrajiny odejdou. Rusko se nezalekne evropského zbrojení. Francie nepůjde do jaderné války,“ zdůraznil Turek. Podle něj Rusko mír nyní nechce. „Donald Trump je ve velmi těžké situaci. Rusové budou dělat problémy,“ podotkl europoslanec.

To, že Rusko nechce ukončit válku si myslí i ministr Hladík. Řeč poté přišla také na koalici ochotných a mírové dohody. „Je spousta věcí, co musíme vyřešit. Jenom říkám, neoslabujte Evropu. Jste evropský poslanec,“ pustil se poté Hladík do Turka.