Máme hodně nakažených učitelů, distanční výuka by pomohla, říká šéfka asociace ředitelů gymnázií

Co říkáte na návrh, kdy by mohli ředitelé škol při vysokém počtu nakažených pedagogů sami vyhlásit mimořádné ředitelské volno nebo distanční výuku?

Vítám ho, protože to určitě vyřeší situaci na školách. S panem ministrem (ministrem školství Petrem Gazdíkem, pozn. red.) jsme o tom v pondělí jednali. Původně v návrhu bylo pouze ředitelské volno, ale já se domnívám, že vhodnější je přechod na distanční výuku, která byla do návrhu také přidána.

Vy osobně tedy chcete využívat spíše distanční výuku?

Ano, rozhodně, protože učitelé v karanténě mohou učit a i nakažení učitelé většinou nemají těžký průběh onemocnění, který by jim znemožňoval pracovat.

Distanční výuka zajišťuje, aby probíhala alespoň nějaká výuka, kdybych vyhlásila ředitelské volno, tak se studenti nebudou učit vůbec.

Jaká je nyní situace na školách?

Situace je velice složitá, do karantény chodí v případě pozitivního žáka celá třída i včetně očkovaných studentů, další problémem je hodně pozitivních učitelů.

Konkrétně u nás na škole je ze sedmdesáti učitelů pozitivních šestnáct nebo sedmnáct a čtyři jsou v karanténě. Je pro nás náročné udržet chod výuky. Například jsme museli zrušit lyžařský výcvik, na který měli studenti odjíždět v neděli, jelikož z pedagogického doprovodu jsou čtyři z pěti učitelů covid pozitivní.