Vláda rozšíří péči o duševní zdraví, zapojí se žena spojovaná s kauzou Babišova syna

  17:55
Psychiatrické nemocnice zřizované ministerstvem zdravotnictví (MZd) potřebují investice za 2,7 miliardy korun. Po prvním jednání vládní Rady pro duševní zdraví to v pátek řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Oznámil také, že národní koordinátorkou politiky duševního zdraví byla jmenována psychiatrička Dita Protopopová a na úřadě vlády vznikl nový odbor politiky duševního zdraví.
Ministerstvo zřizuje 15 psychiatrických nemocnic, celkově mají podle premiéra 3791 lůžek. „Potřeba investic je velká, je to v celkové výši 2,7 miliardy korun. Tento rok je tam 160 milionů korun, které budou použité na projekty,“ uvedl Babiš.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) se v minulých letech investovalo hlavně do psychiatrických klinik fakultních nemocnic. „Teď se musíme zaměřit na psychiatrické nemocnice, v některých případech budeme muset postavit i nové,“ uvedl.

Například pro dětskou psychiatrickou nemocnici v Lounech by podle něj měla vzniknout nová budova místo nevyhovujícího pronájmu na sousedním pozemku. Získat peníze pro dětskou psychiatrii chce i z dalšího období evropských fondů.

Podle Babiše center duševního zdraví, která se komunitní péči věnují, vznikne dalších 26 k současným 32. Původním plánem bylo, aby bylo nejméně jedno v každém okrese.

Lidí s duševními problémy dlouhodobě přibývá. „Situace se bohužel zhoršuje napříč populací a zejména u dětské a adolescentní populace,“ prohlásil Vojtěch. Dětských psychiatrických lůžek je podle dřívějších informací 559, od roku 2017 kapacita klesla. Podle odborníků je třeba asi o 300 víc.

Podle Protopopové bude kromě péče o děti prioritou také rychlá dostupnost krizové péče. „Potřebujeme také mnohem více rozšířit služby v komunitě, které zajistí to, že lidé nevypadnou ze života, nebudou dlouho hospitalizováni a nebudou se obtížně vracet do své běžné reality,“ uvedla.

Protopopová byla spojována s údajnou kauzou zavlečení Babišova syna Andreje na Krym v roce 2017. Policie však později případ odložila. Nešlo o podezření z trestného činu, věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek.

Protopopová byla ošetřující lékařkou Babišova syna a vystavila posudek o jeho zdraví. Lékařčin manžel Petr se mezi létem 2015 a začátkem roku 2018 o Andreje Babiše mladšího staral.

Na pozici tajemnice národní vládní rady pro duševní zdraví skončila Protopopová krátce před sněmovními volbami roku 2021. Babišův syn ji tehdy několikrát na twitteru obvinil z toho, že jej poškodila.

Protopopová byla v minulosti také Babišovou poradkyní na ministerstvu financí, v listopadu 2018 po propuknutí kauzy kolem Babišova syna odešla na vlastní žádost z Národního ústavu duševního zdraví. V té době už pracovala na ministerstvu zdravotnictví. V roce 2017 neúspěšně kandidovala za hnutí ANO do Sněmovny.

Psychiatrů je v ČR zhruba 1300, pro děti asi 160. Velká část z nich je v důchodovém nebo předdůchodovém věku. Podle Vojtěcha bude jeho úřad podporovat kroky, které umožní vzdělávat v oboru více lékařů. Nově může mít jeden školitel až šest školenců. „Potřebujeme i více školitelů. Chceme, aby jimi mohli být už lékaři po atestaci,“ dodal.

