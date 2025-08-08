V době početí byli oba pod zákonnou věkovou hranicí způsobilosti k pohlavnímu styku. Na případ upozornil web TN.cz.
„Mostečtí policisté se zabývají případem pohlavního zneužití. Vzhledem k tomu, že se týká nezletilých osob, nebudeme poskytovat další informace,“ potvrdila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Velmi podobný případ nyní řeší také kriminalisté v Karlovarském kraji. Tam začátkem července porodila dvanáctiletá dívka. Podezření z otcovství padá na jejího o čtyři roky staršího bratra.