V mostecké nemocnici porodila tento týden patnáctiletá dívka z jedné z obcí u Mostu. Podle dostupných informací otěhotněla už ve čtrnácti letech, otcem dítěte má být chlapec, který je přibližně o rok mladší.

ilustrační snímek | foto: ČTK

V době početí byli oba pod zákonnou věkovou hranicí způsobilosti k pohlavnímu styku. Na případ upozornil web TN.cz.

„Mostečtí policisté se zabývají případem pohlavního zneužití. Vzhledem k tomu, že se týká nezletilých osob, nebudeme poskytovat další informace,“ potvrdila redakci iDNES.cz policejní mluvčí Ilona Gazdošová.

Velmi podobný případ nyní řeší také kriminalisté v Karlovarském kraji. Tam začátkem července porodila dvanáctiletá dívka. Podezření z otcovství padá na jejího o čtyři roky staršího bratra.

