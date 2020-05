Dítě v mateřské škole v Brně mělo pozitivní test, celá třída je na 14 dní v karanténě

BRNO Pozitivně testováno na covid-19 bylo jedno dítě z Mateřské školy Duha v městské části Brno-Bystrc. Část dětí ze školky jde na 14 dní do karantény. Zařízení informaci zveřejnilo na webu. Na nákazu ve školce upozornila Česká televize. Zřizovatelem mateřské školky je městská část. Starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD) řekl, že rodiče provedli test a zjistili, že jejich dítě má covid-19 bezpříznakový, tak to nahlásili do školky.

„Ve spodní třídě (zelená + modrá) bylo dnes 28. 5. 2020 pozitivně testováno dítě na covid-19. Celá spodní třída je uzavřená a je na 14 dní v karanténě. Rodiče dětí ze spodní třídy budou kontaktováni KHS. Ostatní třídy zůstávají v provozu,“ uvedla školka na webu. Pracovnice školky uvedla, že nebudou poskytovat žádné informace a odkázala na web MŠ. Mateřská škola má kapacitu 76 dětí a na stránkách píše, že je naplněná.

Po oznámení rodičů učinila mateřská škola další kroky. „Školka to podle metodiky okamžitě nahlásila hygienické stanici, která rozhodla, že třída se ihned uzavře a všechny děti z té třídy mají čtrnáctidenní karanténu. Na test byly určeny dvě nebo tři vychovatelky, které v té třídě působí,“ uvedl starosta. Doplnil, že dalších se to zatím netýká, postup ale určuje hygienická stanice. Němečtí ‚Prymulové‘ vedou válku slov kvůli účinku covidu na děti, hází na sebe špínu „Paní ředitelka jednala velmi zodpovědně, ihned informovala všechny rodiče jak z dotčené třídy, tak i z vedlejších tříd. Je samozřejmě na rodičích, jestli dítě z vedlejších tříd ze školky odhlásí či neodhlásí. Podle metodiky máme třídy po 15 dětech a z těch dalších dvou tříd, kde nebyla nákaza, rodiče odhlásili tři děti,“ řekl starosta. V Jihomoravském kraji bylo k pátečnímu ránu od začátku epidemie pozitivně testováno podle webu ministerstva zdravotnictví 542 lidí. Pozitivně testovaných dětí je v kraji minimum. Podle posledních informací krajské hygienické stanice ze čtvrtečního podvečera bylo ve věkové kategorii do čtyř let sedm případů nemoci, v kategorii pět až devět let čtyři případy.