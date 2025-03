Na protestu pro Divadlo Lampion zasahovala policie, lidé vylézali na radnici

Akce na náměstí Starosty Pavla souvisela s kauzou spojenou s představením MáMě a kritizovanou upoutávkou, kvůli níž na necelé dva dny vedení města pozastavilo přípravu představení, které má divadlo nyní na repertoáru.

Podle mluvčí strážníků se někteří účastníci po akci pokoušeli vylézt na historickou budovu radnice, čímž ji poškozovali. Na místo přišlo několik hlídek městské policie. „Vyzvali je, aby zanechali protiprávního jednání, což učinili. Jednoho člověka sundali dolů sami ostatní účastníci,“ sdělila iDNES.cz mluvčí kladenských strážníků Zuzana Hokrová.

„O celém incidentu byly pořízeny záznamy, jak z městského kamerového dohlížejícího systému, tak z osobních kamer strážníků, které budou dále vyhodnoceny, a podle toho budou skutky kvalifikovány správním orgánem,“ dodala Hokrová. Podle ní nebyla budova nijak poškozená.

Účastníci shromáždění vyjádřili nesouhlas se zásahy kladenské radnice a vedení městské společnosti Divadla Kladno do chodu Divadla Lampion. „Kultura bez svobody není kultura,“ uvedl Škvaro ve svém projevu.

Na začátku sporu stojí spot, který diváky zval na představení pro děti od deseti měsíců do tří let. Příprava představení byla dva dny zastavená, ale premiéra se konala a do obsahu představení vedení města nezasáhlo, řekl už dříve mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Na sobotním shromáždění nebyl nikdo ze zástupců vedení Kladna ani vedení divadla. „Oficiálně nás nikdo neoslovil,“ řekl v pátek jednatel městské společnosti Divadla Kladno Tomáš V. Hron. Pod společnost spadá kladenské divadlo a Lampion.

V souvislosti s kauzou podali výpověď umělecký šéf Lampionu Jan Vejražka, dramaturgyně Tereza Karpianus a produkční Filip Veselý. Později herečka Kristýna Dámová a nyní podle Veselého podaly výpověď další dvě herečky. Celkem je v divadle 13 herců.

V pondělí jmenovala rada města novým uměleckým šéfem Jakuba Huberta. „Má velké zkušenosti s dětským i loutkovým divadlem,“ doplnil Hron. Hubert byl v kladenském Lampionu 16 let a nyní působí v kladenské činohře.

Odstupující umělecký šéf Vejražka také veřejně vystoupil. „Chtěl jsem vytvořit prostor, kde se budou všichni, kdo do něj vstoupí, cítit bezpečně a uvolněně, kde bude radost tvořit a být kreativní,“ zaznělo v jeho projevu. Režisér inscenace MáMě Karel Kratochvíl navrhl, aby se z divadla stala veřejnoprávní instituce, což by podle něj mělo snížit riziko politického vlivu. Ocenil i podporu veřejnosti na dnešní akci. „Jediní, kdo mohou něco změnit na kladenské radnici, jsou občané Kladna, takže mě to nesmírně těší,“ dodal.

Hron v dřívějším vyjádření uvedl, že kauza se týkala pouze selhání lidského faktoru při vyhodnocení dopadu videa na veřejnost. „Vzniklé video nemá nic společného s celkovou kvalitou připravované inscenace.Téma inscenace je zpracováno citlivě, MáMě má na repertoáru Divadla Lampion své místo,“ dodal jednatel.

Akce reagovala na události kolem představení MáMě, na které Divadlo Lampion před premiérou vytvořilo kritizovanou upoutávkou. Na videu jedna z hereček prostrkává hlavu otvorem v látce a přeneseně tak naznačuje porod. Kvůli tomu vedení města na dva dny pozastavilo přípravu představení s odůvodněním, že hra je určena pro nejmenší děti.