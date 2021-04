Dívčí válka o Pražský hrad. Na Zemanovo místo si mají brousit zuby hned dvě výjimečné uchazečky

Praha Kdo vystřídá na jaře 2023 Miloše Zemana v křesle prezidenta České republiky? Tato otázka zdaleka není tak předčasná, jak by odpovídalo termínu voleb hlavy státu. Diskuse o kandidátech už začala. Podle informací serveru Lidovky.cz se rýsuje překvapivá dvojice silných uchazeček.

Vlivní miliardáři a politické strany, kteří určují kandidáty na přední politické pozice a investují do jejich kampaní, podle informací serveru Lidovky.cz již vyhodnotili první sondáže veřejného mínění na téma, kdo by měl mít největší šanci usednout v roce 2023 do prezidentského křesla. Nebo alespoň postoupit do druhého kola. Jak redakce serveru Lidovky.cz zjistila, rýsuje se heroický souboj dvou dam, známých a oblíbených televizních moderátorek: Martiny Kociánové (50) a Světlany Witowské (48).



Moderátorka Světlana Witowská.

Může jít o souboj dvou světů, chceme-li ideologií. Witowskou by mohli volit zejména probruselští liberálové a podle průzkumů i mladí neomarxisté z velkoměst. Příznivci Kociánové, jež se proslavila i jako koncertní zpěvačka (sopranistka), ale také pořadem na konzervativním Rádiu svobodné Universum, se rekrutují z řad dříve narozených konzervativců. Voličů, kteří se kloní k tradičním hodnotám jako Bůh, rodina či vlast.

Vyjádření Kociánové ani Witowské k možné kandidatuře na prezidentku republiky Lidovky.cz zatím nezískaly. Prognóza však zapadá do globálního trendu, kdy se v politice začínají čím dál více prosazovat ženy. Příkladem jsou slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, americká viceprezidentka Kamala Harrisová, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová nebo německá kancléřka Angela Merkelová. Ačkoliv její éra pomalu končí, nesmíme zapomenout na staré rčení, že i zapadající slunce má sílu.

Martina Kociánová.

Experti na politický marketing, které Lidovky.cz oslovily, předpovídají, že očekávaný souboj dvou populárních žen se nepovede v rukavičkách, s přiznanou nadsázkou ho přirovnávají k drsným hollywoodským střetům typu Godzilla versus King Kong či Vetřelec versus Predátor. Kdo má v „dívčí válce o Hrad“ nakonec větší šanci, si nikdo netroufá odhadnout, předpovídá se velmi vyrovnaný výsledek. Avšak které z těchto dvou dam by po cestě na Hrad obrazně řečeno „nabídl své rámě“ Miloš Zeman, o tom nelze pochybovat. Rozhodující podle všeho může být, na čí stranu se přikloní televize Nova a deník Blesk.

Určitou roli by mohla sehrát i další okolnost, správné načasování kampaně. Podle informací serveru Lidovky.cz začínají politické strany vyjednávat o úpravách pravidel volby nové hlavy státu. Mezi diskutované varianty patří možnost posunout konání prvního kola voleb z tradičního lednového termínu o několik týdnů. Mohly by začít přesně za dva roky, v sobotu 1. dubna 2023.