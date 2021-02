‚Co je za tím? Komu se kdo zavázal?‘ Ministryně Benešová označila nález Ústavního soudu za divný a neobjektivní

PRAHA Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) označila středeční nález Ústavního soudu k volebnímu zákonu za divný, podle ní nepůsobí objektivně. Uvedla to v rozhovoru pro Deník N. Podle ní nelze vyloučit, že soudci za své rozhodnutí mohli dostat něco přislíbeno.

„Soudci jsou jenom lidi, někteří chtějí opakovat mandát,“ prohlásila Benešová. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Rozhodnutí soudu ministryně označila za „vrcholové číslo“, nad kterým zůstává rozum stát. „Na ústavním nálezu mi hlavně vadí, že to tam měli přes tři roky a teď pár měsíců před volbami najednou rozhodují,“ podotkla. „Co je za tím? Komu se kdo zavázal, kdo komu co slíbil?“ pokračovala.

„Samozřejmě žádné důkazy nemám, ale takhle funguje život. A pan Rychetský už se jednou vyjadřoval, takže nevím. Jestli si pomýšlí třeba na prezidenta, nevím,“ řekla o předsedovi soudu Pavlu Rychetském. „Už minule tak nějak komentoval politické dění, což by jako předseda Ústavního soudu neměl. Takže není to poprvé,“ doplnila.

Rozhodnutí podle ní způsobí chaos na české politické scéně. „Myslím, že po tom, co udělali, tam nastaly mezery. Bez náhrady zrušili ustanovení, teď je nutno přijmout rychle novelu, což se nemusí povést. Je to celé narychlo a sporné, ne všichni soudci s tím souhlasili,“ poznamenala.

Ministryně se zatím se zněním nálezu neseznámila. „Přečtu si to v klidu večer, těžko se budu podrobně vyjadřovat, navíc nejsem ústavní právník. Nechci ingerovat do věcí, které mi nepřísluší. Ale je to prostě celé takové zvláštní,“ uzavřela.

Soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se Ústavní soud snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. Rychetský podle něj není nestranným ústavním soudcem. Premiér také nepovažuje za reálné, že by se Sněmovna rychle shodla na novém znění zákona.