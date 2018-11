Divoké prase vběhlo do Českých Budějovic. Poničilo tam obchod a srazilo ženu

České Budějovice Divoké prase se v sobotu dopoledne zatoulalo do centra Českých Budějovic. Vběhlo do prodejny v Panské ulici, kde poškodilo interiér. Pak se střetlo se ženou na ulici a zranilo ji. Záchranáři ženu převezli do nemocnice. Při útěku divočák přeplaval řeku. Strážníkům se ho podařilo zahnat do volné přírody v Roudném, sdělila mluvčí městské policie Věra Školková.

Policie dostala oznámení o divokém praseti před 11:30. „Právě přeběhlo lávku ze Stromovky směrem do centra,“ uvedla mluvčí. Strážníci divočáka pronásledovali až do Panské ulice, kde vběhl do jedné z prodejen. „Než se zvířeti podařilo vyběhnout ven, stačilo poničit vybavení prodejny,“ popsala. Blízko obchodu se pak divočák střetl s kolemjdoucí ženou.



Zjevně dezorientované prase nebylo podle Školkové možné odchytit, proto se ho strážníci snažili zahnat za hranice města. Řeku překonalo v blízkosti pivovaru na Lidické třídě.