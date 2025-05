Dvě procenta HDP na obranu jsou podle SOCDEM dostatečné, důležitá je podle ní struktura armádních výdajů.

Současná vláda přitom navrhuje do roku 2030 zvyšovat výdaje na obranu postupně na tři procenta HDP. „To jsou výdaje pěti ministerstev. Rozpočet není nafukovací,“ prohlásila Maláčová.

Připustila, že 78 stran dlouhodobého programu moc lidí číst nebude. „To je pro fajnšmekry,“ řekla šéfka SOCDEM.

Plachty SOCDEM tvrdí, že Fiala s Rakušanem pohřbívají sociální jistoty a kauzu Dozimetr

Na fasádě Lidového domu, sídle SOCDEM v centru Prahy se zároveň objevily plachty – na jedné z nich strana varuje před premiérem a předsedou ODS Petrem Fialou a vicepremiérem a šéfem STAN Vítem Rakušanem, že „pohřbívají sociální jistoty ve chvíli, kdy jsou v zemi tři miliony lidí ohrožených chudobou“.

Na druhém SOCDEM tvrdí, že Rakušan s Fialou „pohřbívají korupční kauzu Dozimetr s pěti mrtvými“.

Jasno stále není, jak půjde SOCDEM do voleb

Stále není jasné, v jakém formátu půjde SOCDEM do podzimních voleb poté, co zkrachovaly námluvy Maláčové s komunistkou Kateřinou Konečnou.

„Nelituju toho, že jsem to zkusila. Naše programové priority jsou někde jinde,“ odvětila iDNES.cz Maláčová, jaký má pocit z toho, když vidí, že politici koalice STAČILO! jsou na mítinku se sovětskými vlajkami a sovětskou hymnou. Lídr koalice STAČILO! Daniel Sterzik i lídryně ve Středočeském kraji se 9. května účastnili mítinku k osmdesátému výročí konce druhé světové války, který byl plný sovětských symbolů.

Současně bývalý premiér a pak eurokomisař Vladimír Špidla SOCDEM varoval, že vstup na kandidátky ANO by ohrozil existenci strany.

„Kampaňujeme, neplýtváme časem,“ odvětila Maláčová na dotaz, v jaké podobě půjde strana do voleb. Zopakovala, že od prosince loňského roku má mandát strany jednat o třech možných scénářích, jak má jít stran do voleb – sama, s někým v koalici nebo na kandidátkách někoho jiného.

Podrobnou informaci o jednáních má podle ní grémium SOCDEM, což jsou kromě ní místopředsedové, kteří byli zvoleni stejně jako ona loni na sjezdu v Hradci Králové.

Soupeř Maláčové na sjezdu, bývalý ministr Jiří Dienstbier na 1. máje na Střeleckém ostrově řekl pro iDNES.cz, že informaci o vyjednáváních nemá ani on jako člen předsednictva SOCDEM.

Nesmí propadnout hlasy jako v roce 2021, říká předsedkyně SOCDEM Maláčová

Maláčová v úterý novinářům řekla, že ona preferuje takové řešení, aby nepropadl ani jeden hlas levicových voličů a aby se neopakoval výsledek z podzimu 2021, kdy SOCDEM vypadla ze Sněmovny.

Kde bude ona sama kandidovat, bude podle ní věcí politické kalkulace.

Už v březnu na programové konferenci SOCDEM představila své volební priority – slibuje 100 tisíc nových bytů v průběhu příštího volebního období nebo minimální mzdu 31 tisíc korun v roce 2028.

„Aspoň litr na den,“ vyhlásila předsedkyně Jana Maláčová. Sociální demokracie také slibuje, že bude snižovat zdanění práce tím, že bude zvyšovat slevu na poplatníka. Minimální mzdu chce strana navyšovat o tři tisíce korun každý rok.

Důchodci by podle SOCDEM měli dostat každý rok před Vánoci mimořádný třináctý důchod 10 tisíc korun. „Důchodci nejsou národohospodářská škoda,“ řekla Maláčová. SOCDEM chce umožnit ženám odejít do důchodu o rok dříve za každé dítě a zastropovat věk odchodu do důchodu na 65 letech.

Každé dítě by mělo mít podle sociálních demokratů rovný přístup k zájmovým aktivitám bez ohledu na příjem rodičů. SOCDEM chce proto zavést příspěvek až 10 tisíc korun ročně na sportovní a kulturní aktivity, jako jsou kroužky, tábory, školní lyžařské a sportovní zájezdy, školy v přírodě nebo například taneční pro děti od šesti do 18 let.

Sociální demokracie také navrhuje, že by stát měl postavit sto tisíc nových bytů za volební období a na řešení problematiky bydlení by měl dávat jedno procento hrubého domácího produktu ročně.

Zaplatit výstavbu nových bytů chce dříve nejsilnější vládní strana v zemi, která ale po posledních volbách do Sněmovny v roce 2021 ztratila zastoupení v dolní komoře parlamentu, například z úvěrů od Evropské investiční banky, z až stoprocentního zdanění prodeje nemovitostí cizincům či ze sektorové daně ze zisků nadnárodních korporací.