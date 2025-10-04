SMS opět pomohly. Benda i po pětatřiceti letech zřejmě setrvá ve Sněmovně

Autor:
  18:35aktualizováno  18:35
Začátkem února uplynulo 35 let, co tehdejší student matematicko-fyzikální fakulty Marek Benda (ODS) poprvé usedl ve Sněmovně. Ve sněmovní lavici tak strávil většinu života. Nyní se čtyřka pražské kandidátky koalice SPOLU pohybuje na hraně postupu. Benda ještě před volbami své příznivce vyzýval v SMS zprávě, aby ho ze čtvrtého místa vykroužkovali.
Poslanec ODS Marek Benda (12. února 2025)

Poslanec ODS Marek Benda (12. února 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Marek Benda v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. (12. března...
Poslanec ODS Marek Benda (12. února 2025)
Poutní mše svatá na Mariánském náměstí ve Staré Boleslavi. Poslanec za stranu...
Poslanec ODS Marek Benda (12. února 2025)
6 fotografií

Marek Benda (ODS), syn disidenta a bývalého politika Václava Bendy. Poslancem byl s krátkými přestávkami už od roku 1990. Do letošních voleb kandidoval v Praze ze čtvrtého místa. Podle současných výsledků se však pohybuje na hraně Sněmovny. Zatím se pohybuje na šesté pozici.

Benda naposledy opustil Sněmovnu po volbách v roce 2002. Dostal se tam až jako náhradník o dva roky později.

„Jednou to skončí, ale letos se na kandidátku ještě postavím a opět se zeptám voličů, zda mám jejich důvěru,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz na začátku letošního února.

Benda voliče ještě před volbami přesvědčoval SMS zprávou.

„Vážení a milí. Kandiduji letos ze 4. místa na kandidátce SPOLU v Praze. Pojďme, prosím, k volbám a nebojme se podporovat kandidáty svým preferenčním hlasem. Marek Benda,“ napsal poslanec ODS svým voličům. Volební zprávy posílá již poněkolikáté. Zda mu pomohou do Sněmovny i letos, se brzy potvrdí.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.