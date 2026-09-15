Dny NATO ukážou desítky stíhaček i těžkou techniku. Česko představí C-390

Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armád ČR proběhnou o víkendu 19. a 20. září. Vstup na největší bezpečnostní show v Evropě je tradičně zdarma.
Program dvoudenní show na letišti v Mošnově nabídne letos více než 18 hodin atraktivních ukázek na zemi i ve vzduchu. Svou účast ke konci srpna potvrdili zástupci 15 zemí a Severoatlantické aliance, kteří na mošnovské letiště vypraví téměř 80 kusů letecké techniky včetně účasti top evropské akrobatické skupiny Red Arrows.
Velkou veřejnou premiéru chystá Armáda ČR, která na statické ukázce představí nový transportní letoun C-390 Millennium. Ten české letectvo převzalo teprve v červenci.
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„Pozemní síly zároveň představí techniku určenou pro těžkou brigádu, včetně tanku Leopard 2, jehož první kusy již byly zařazeny do výzbroje,“ konstatoval brigádní generál Petr Tománek, velitel vzdušných sil. Vojáci chtějí prezentovat i další modernizační projekty a vozidla, která byla nebo teprve budou zařazena do výzbroje. Například nové bojové vozidlo pěchoty CV90 či spojovací vozidlo TITUS KOVS.
Ze zahraničních účastníků nabídne nejrozsáhlejší prezentaci Německo, které se po deseti letech vrací do role speciálního partnerského státu. Představí své ozbrojené, bezpečnostní i záchranné složky a jejich schopnosti.
„Jsme poctěni, že se Německo již více než deset let účastní akce rozsáhlou prezentací jak letové, tak pozemní techniky, což dokládá například jedinečná premiéra dynamické ukázky bojového letounu Tornado,“ nastínil za organizátory Zbyněk Pavlačík, předseda spolku Jagello 2000. Vzhledem k vyřazování strojů Tornado se může zároveň jednat i o jednu z posledních možností letoun vidět ve vzduchu.
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Při příležitosti výročí 70 let od svého založení Luftwaffe vyšle do Ostravy hned 14 strojů. Ve vzduchu se předvedou rovněž obří transportní letoun A400M Atlas a bojový Eurofighter Typhoon. Na statických ukázkách budou premiérově k vidění vrtulníky A532 Cougar a CH-53 Sea Stallion. Vrtulníkové představení doplní stroje spadající pod pozemní síly – a sice NH90 a Tiger, oba jak na statické, tak dynamické ukázce.
Návštěvníci se mohou těšit i na těžkou techniku – tank Leopard 2A7, houfnici Panzerhaubitze 2000 i silně pancéřované bojové vozidlo pěchoty Puma. K těžkým obrněncům se přidá obrněný kolový transportér Boxer a premiéru si odbude lehké průzkumné vozidlo Fennek.
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Různorodost německého zastoupení zvýrazní Velitelství společných sil podpory, s jeho logistickými a podpůrnými vozidly. Dále pak Spolková agentura pro technickou pomoc a Německý červený kříž s vozidly využívanými během záchranných operací.
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Výraznou stopu na letošním ročníku budou mít nadzvukové letouny, jichž se představí více jak desítka. Kromě zmiňovaných německých strojů vystoupí nad mošnovským letištěm letouny Eurofighter Typhoon ze Španělska a Itálie. Ve vzduchu se představí stroje F-16 ze Slovenska, Řecka a Turecka a belgická F-16 bude pro návštěvníky statické ukázce. A z Belgie připravuje premiérovou účast také parašutistický tým Black Devils spadajícího pod pozemní síly.
Na statice tradičně zaujmou i obří letouny, kde se objeví i A400M belgických vzdušných sil, které letos slaví 80 let od svého vzniku. Lákadlem bude opět také letecký víceúčelový tanker A330 MRTT spojeneckých sil.
„Velice nás těší, že se na Letiště Leoše Janáčka v Ostravě dostane pestrá škála vojenské techniky tak, aby si každý návštěvník přišel na své.,“ podotkl Pavlačík.
Své expozice nabídnou i všechny složky integrovaného záchranného systému a české bezpečnostní sbory. V akci se pak představí v efektních dynamických ukázkách zásahové jednotky státní policie, vězeňské služby, celní správy či městské policie.
„Návštěvníky Dnů NATO tradičně zaujme špičková technika z celého světa. Já bych ale chtěl připomenout, že skutečnou sílu každého stroje určují lidé, kteří s ním slouží. Vojáci, hasiči, policisté, záchranáři i váleční veteráni nám svými činy ukazují, že bezpečnost stojí na odvaze, profesionalitě a ochotě pomáhat druhým,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica.
Dny NATO proto podle něj mají velký význam v uvědomění, že technika se sice vyvíjí, ale hodnoty jako statečnost, odpovědnost a služba druhým zůstávají stejné.
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Podle ostravského primátora Jana Dohnala jsou Dny NATO v Ostravě největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Každoročně je navštěvují velké počty lidí nejen z našeho regionu, ale i ze vzdálenějšího okolí. „Pro Ostravu je to zároveň jedinečná příležitost představit široké veřejnosti nejmodernější technologie, špičkovou techniku a inovace,“ konstatoval.
Při zahajovacím ceremoniálu primátor předá čestnou stuhu České euroatlantické rady Velitelství Vojenské policie Olomouc. Ta je od roku 2008 udělována vybrané jednotce nebo složce, která se ve významné míře podílí na organizaci Dnů NATO v Ostravě.
Víkendové show na letišti NATO bude také tradičně předcházet doprovodný program. Vybraní účastníci akce dorazí v pátek 18. září na sérii moderovaných besed. Po loňské úspěšné premiéře se též opět v pátek v podvečer uskuteční koncert v ostravské katedrále Božského spasitele, na němž vystoupí zástupci letošního partnerského státu, žesťový sextet armádního hudebního sboru Veitshöchheim.