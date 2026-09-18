Tradiční dvoudenní Dny NATO nejsou největší bezpečnostní přehlídkou jen v České republice, ale v celé Evropě. Během nadcházející akce se návštěvníci mohou již tradičně těšit na pestrou nabídku techniky a dalšího vybavení, jimiž disponují domácí vojenské síly i spojenci.
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Letošním partnerem bude teprve podruhé Německo, které se této role zhostí po deseti letech. Na víkend Dnů NATO si nachystalo ukázky práce německých obranných i bezpečnostních složek, včetně několika premiér. Účastnit se však budou složky čtrnácti zemí, které přivezou na osmdesát kusů letecké techniky.
Kdy a kde budou Dny NATO 2026
Dny NATO se již tradičně konají o třetím zářijovém víkendu. Letos to bude v sobotu 19. a neděli 20. září 2026 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Možností, jak se na místo dostat, je několik. Vstup je – stejně jako v minulých letech – zcela zdarma. Areál bude oba dny otevřený mezi 8:15 a 18:00 hodinami.
Program Dnů NATO 2026
V areálu mošnovského letiště se nebudou prezentovat jen armádní složky. Představit svou práci či techniku přijedou také hasiči a policie (včetně té městské). Chybět nebude ani Celní správa nebo Vězeňská služba.
Jak je již zvykem, hlavním programem Dnů NATO na letištní ploše v Mošnově budou prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky. Samozřejmostí jsou také letecké show, ukázky z výcviku speciálních jednotek či prezentace výstroje.
Části ukázek se jako partner ujme německé letectvo. Do Česka například po šestnáctileté přestávce přiveze legendární bojový letoun Panavia Tornado IDS, který disponuje měnitelnou geometrií křídel.
Předvede také manévry stíhačky Eurofighter Typhoon či překvapivou obratnost transportního letounu Airbus A400M Atlas. Chybět nebudou také bohaté ukázky pozemní techniky.
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Na víkendové akci se samozřejmě předvede i domácí armáda. Poprvé veřejnosti představí například nový transportní letoun Embraer C-390 Millennium. Mezi nejnovější techniku bude patřit také tank Leopard 2A4, obrněné vozidlo Titus Kovs, nebo bojové vozidlo CV90.
Lákat budou také ukázky umu britských Red arrows – jedné z nejlepších akrobatických skupin světa. Její ikonické vystoupení mohli návštěvníci spatřit i vloni, kdy se do Česka vrátila po třinácti letech.
Součástí Dnů NATO bude též bohatý doprovodný program. Zájemci tak budou moci navštívit besedy, filmové projekce nebo semináře. K vidění bude například nová munice pro drony a zájemci si budou moci vyzkoušet výstroj dobrovolných hasičů či manipulaci s hadicemi a proudnicemi.
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Program ostravské městské policie pak představí práci kynologa, laserové střelnice, ale i workshopy. Armáda chystá ukázky 53. pluku průzkumu a elektronického boje, který představí moderní způsoby zjišťování informací z bojiště – součástí budou drony či systémy elektromagnetického průzkumu či rušení komunikace protivníka.
Jak se dostat na Dny NATO 2026
Přímo k letišti jezdí z Ostravy pravidelné vlakové i autobusové spoje. Dopravci během víkendu Dnů NATO počítají s jejich posílením. V plánu je vypravení zvláštních vlaků, stejně jako speciální autobusové linky.
Letecky
Na akci je samozřejmě možné se dopravit i vzduchem – letiště zůstává v provozu po celou dobu trvání Dnů NATO. Na rozdíl od předchozího ročníku však organizátor zrušil možnost příletu vlastním letadlem. K cestě tak lze využít jen běžné spoje.
Vlakem
V okolí letiště jsou dvě vlakové stanice – Studénka a Mošnov, Ostrava Airport. Obě obsluhují pravidelné vlaky, o festivalovém víkendu navíc posílené. Ve Studénce budou mimořádně zastavovat vlaky, které stanicí jinak pouze projíždějí.
České dráhy rovněž plánují nasadit zvláštní přímé spoje na nádraží Mošnov, Ostrava Airport označené jako „Dny NATO.“ Odpoledne obou víkendových dní vyjedou z Prahy, Brna a Olomouce. Nástup bude možný i ve stanicích na trase.
|Spoj
|Výchozí bod
|Čas odjezdu
|IC 645
|Praha hl. n.
|6:30
|R 647
|Brno hl. n.
|7:57
|R 643
|Olomouc hl. n.
|8:10
Spojení stanice Studénka a Albrechtiček nedaleko areálu bude zajišťovat zpoplatněná kyvadlová doprava, případná pěší alternativa je přibližně dva kilometry dlouhá. Pěší trasa od stanice Mošnov, Ostrava Airport k bráně areálu je dlouhá zhruba 2,5 kilometru.
Autobusem
Kromě běžných spojů bude v provozu hned pětice zvláštních linek. Jezdí z pěti okolních měst do Albrechtiček či Petřvaldíku – obě obce jsou od vchodů do areálu letiště vzdálené zhruba kilometr.
|Číslo linky
|Výchozí bod
|910139
|Ostrava, Dubina
|910136
|Nový Jičín
|910138
|Studénka
|910141
|Frýdek-Místek, autobusové nádraží
|910142
|Kopřivnice
Intervaly jednotlivých linek se liší – z Ostravy a Studénky jezdí celodenně v intervalu dvacet minut. Ostatní spoje však jedou jen dvakrát dopoledne k letišti a odpoledne dvakrát zpět.
Přeprava autobusy je zpoplatněná. V minulém roce se pohybovala v řádu desítek korun.
Autem
Na Dny NATO je samozřejmě možné přijet i vlastním vozem. Parkoviště leží na severovýchodním okraji letiště, nedaleko jednoho ze vstupů. Cesta k němu z okolních silnic bude osazená mimořádným značením.
|Vozidlo
|Parkovné/den
|Automobil
|400 Kč
|Motocykl
|250 Kč
|Autobus
|1200 Kč
Výše parkovného se od minulého ročníku nezměnila. Platit lze pouze na místě a jen v hotovosti. Organizátoři apelují, aby si řidiči připravili přesné částky.
Historie a loňský ročník
Dny NATO se poprvé konaly v roce 2001, tehdy ještě v Ostravě, na současné letiště Leoše Janáčka se přesunuly o dva roky později. Akce probíhá každoročně, jedinou výjimkou byl ročník 2024, zrušený kvůli rozsáhlým povodním. Strategicky umístěné letiště tehdy sloužilo jako základna záchranných a humanitárních operací.
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Roční pauzu však bohatě vynahradil loňský jubilejní ročník, na který dle organizátorů dorazilo přes 150 tisíc návštěvníků, kteří viděli armádní techniku ze sedmnácti zemí a desítky letounů či vrtulníků.