Bojové letouny se slétají do Ostravy. Generálka na Dny NATO vrcholí

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Od pátečního rána panuje na letišti jinak nebývalý ruch. Do Ostravy v krátkých intervalech přilétají další účastníci této největší bezpečnostní show v Evropě.
Očekávaný je přílet nejmodernějšího stroje 5. generace F-35 italských vzdušných sil, tedy letounu, které si objednala také Česká republika jako náhradu za stíhačky Gripen.
Itálie je letošním speciálním partnerským státem a do Ostravy vyslala pestrou škálu strojů. Raritní na evropské poměry bude o víkendu letová ukázka letounu AV-8B Harrier II italského námořnictva, používaného díky schopnosti kolmého startu i přistání jako palubního stroje letadlových lodí.
Do Ostravy v průběhu čtvrtka dorazila podstatná část účastníků včetně tří akrobatických skupin. Ty patří mezi velká lákadla víkendového programu.
Dny NATO 2025
Zatímco chorvatská skupina „Křídla bouře“ s turbovrtulovými letouny PC-9 si už vyzkoušela sestavu přímo nad mošnovským letištěm, nácviky turecké letky Turkish Stars s proudovými nadzvukovými stroji NF-5 a legendární skupiny Red Arrows britského Královského letectva jsou naplánovány na páteční odpoledne.
Okolí dráhy kvůli tomu a příletům dalších bojových strojů „obsadily“ stovky leteckých nadšenců.
Britská skupina cestou z ostrovů ve čtvrtek prolétla ve formaci i s kouřovými efekty také nad Prahou.
V programu akrobatické skupiny navíc doplní britský parašutistický tým RAF Falcons. Výsadkáři jsou prosluli přesnými sestavami, při kterých ve skupině na nebi pomocí kouře doslova malují neskutečné tvary.
Na Dnech NATO v Ostravě bude k vidění celkově přes 70 letounů a vrtulníků a stovky kusů pozemní techniky ze 16 zemí.
Organizátoři si pro návštěvníky na poslední chvíli navíc připravili ještě další překvapení. Zahraniční premiéru totiž budou mít nové víceúčelové letouny F-16C/D Block 70/72 ze Slovenska.
Akvizice těchto amerických letounů je největším a nejdražším zbrojním kontraktem v historii samostatného Slovenska. Probíhá od roku 2018 a první dva stroje přistály na letecké základně Malacky 22. července 2024, přičemž doposud bylo slovenským vzdušným silám dodáno 5 z celkem 14 objednaných kusů.
Přechod ze zastaralých strojů MiG-29 na moderní F-16 je pro slovenské piloty velký generační skok. Jejich výcvik postupně probíhá přímo ve Spojených státech, odkud stroje pochází.
„Po vrtulnících UH-60 Black Hawk a dopravních letounech C-27 Spartan jsou bojové letouny F-16C/D Block 70/72 dalším pokračováním modernizace slovenských vzdušných sil a my si velmi ceníme toho, že právě naše akce bude hostit jejich zahraniční premiéru,“ konstatoval za organizátory Zbyněk Pavlačík, předseda Jagello 2000. Ze Slovenska dorazí během dne také dva nové vrtulníky UH-60M Black Hawk.
Nácviky absolvují během dne také nadzvukové stroje Rafale francouzského letectva nebo Eurofighter Typhoon italských vzdušných sil. Z Řecka dorazí hned dva letouny Mirage 2000-5.
Tradičně rozsáhlou prezentaci bude mít jeden z nejvěrnějších partnerů akce. Německo při příležitosti výroční Dnů NATO představí tři ze čtyř složek svých ozbrojených sil a na dynamické premiéře vzácný protitankový vrtulník Tiger. Ve vzduchu se ukáže také německý Eurofighter Typhoon nebo vrtulník NH90 TTH, který během ukázek spektakulárně předvádí svou ochranu masivním vystřelováním klamných cílů pro naváděné střely.
V podvečer je očekáván tak přílet kanadského bojového stroje CF-188 Hornet a doprovodného transportního stroje CC-130J Super Hercules.