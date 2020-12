Praha Do Česka dorazilo dalších 19 500 dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer a BioNTech. Dostala ji už například Ústřední vojenská nemocnice v Praze, potvrdila to její mluvčí Jitka Zinke. První očkovací látku mají dostat i kraje, svých 975 dávek očekávají ve středu například Ústecký nebo Jihočeský kraj. Pražské nemocnice už vakcínu mají, během dne bude rozvezena do krajů, potvrdilo ministerstvo.

Původně mělo Česko dostat dodávku 19 500 dávek vakcíny už v pondělí nebo úterý. Zpoždění bylo podle výrobce způsobeno problémy s logistikou. Ministerstvo zdravotnictví v pondělí jako další termín dodávky uvedlo čtvrtek 31. prosince.