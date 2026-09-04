„Za dnešní teplé ráno by se nemusel stydět ani běžný červenec,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V pět hodin se teploty pohybovaly mezi 13 až 18 stupni Celsia.
„I přes den čekáme maxima ryze letní, na jihu Moravy až tropická,“ upřesňuje meteorolog Martin Tomáš. Odpolední maxima se vyšplhají k 24 až 29 stupňům, na jižní Moravě až 31 stupňů. V tisíci metrech na horách bude kolem 21 stupňů.
Letní počasí však skončí už v pátek večer. Do Česka míří studená fronta s deštěm a citelně se ochladí. Večer se zatáhne na severu Čech a později se zde místy vyskytne déšť nebo přeháňky, výjimečně i bouřka. Na západě Česka zesílí i vítr s nárazy do 15 m/s.
V noci se pak od severu rozšíří na většinu území déšť, přeháňky a výjimečně i bouřky. Ráno budou na severu Čech srážky ustávat a ubývat oblačnost. Teploty v noci spadnou k 16 až 11, na jihovýchodě k 18 stupňům, na horách bude kolem deseti stupňů.
Jaké bude počasí o víkendu
Sobota bude velmi rozmanitá, během noci se na celém území vyskytnou přeháňky nebo déšť, ojediněle i zabouří. „Za frontou se už počasí uklidní a na celém území Česka se postupně začne obloha vyjasňovat,“ upřesňují meteorologové.
Noc bude teplá, ale denní teploty už zůstanou pod letními hodnotami, většinou mezi 19 až 24, na jihovýchodě až 26 stupňů. Na horách bude kolem 14 stupňů.
Nedělní ráno bude o poznání chladnější, teploty spadnou k 11 až 7 stupňům, v údolích dokonce až k 5°C., a ojediněle se vytvoří mlhy, zejména v údolích.
Přes den bude příjemně, slunečno s maximy do letních 25 °C.
Léto se opět přihlásí o slovo v pondělí, kdy do Česka začne proudit teplý vzduch od jihu. Bude jasno až polojasno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy, zejména v údolích. Teploty vystoupají k 23 až 28 °C.
Na úterý meteorologové slibují také jasno až polojasno. Od severozápadu bude přibývat oblačnost a později, zejména v Čechách, se místy objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky.
Noční teploty klesnou k 15 až 11 stupňům, odpoledne pak vyšplhají k 25 až 30, na jihu Moravy až 32 °C.
Od středy do pátku se bude postupně mírně ochlazovat. Zpočátku bude oblačno až zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Postupně polojasno až oblačno a ojediněle přeháňky nebo déšť.
Noční teploty se budou pohybovat mezi 17 až 12 stupni, postupně klesnou na 9 až 4 stupně. A nejvyšší denní teploty meteorologové očekávají mezi 16 až 21 °C.