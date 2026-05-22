Do Česka míří mimořádné vedro. Mapa ukazuje, kde bude 30 stupňů

Přes víkend zesílí příliv teplého vzduchu od jihozápadu a teploty v Česku dosáhnou tropických hodnot.
„Sice ve vašich aplikacích zatím na neděli a pondělí 30 stupňů Celsia takřka nenajdete, ale v podobných situacích často numerické modely mírně podhodnocují odpolední maxima,“ vysvětlují meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu.
Model ICON EU, který má vyšší rozlišení než tradiční globální modely, už ale na neděli tropickou teplotu předpovídá. Konkrétně do Polabí, na Plzeňsko a částečně i na jižní Moravu.
„Uvidíme, co přinesou další aktualizace modelů a zejména pak těch s vyšším rozlišením. Tak jako tak, čeká nás velmi teplý víkend a začátek příštího týdne,“ dodávají odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.
Jaké počasí bude o víkendu
Sobotní ráno bude slunečné, postupně se začne tvořit kupovitá oblačnost. K večeru se většinou znovu vyjasní. Nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 26, v Čechách až 28 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 19, na Šumavě a v Krušných horách až 23 stupňů.
Neděle přinese jasno až polojasno, odpoledne a večer od severu přechodně až oblačno a ojediněle i přeháňky. V noci teploty klesnou k 14 až 9, v údolích ojediněle až k 7 stupňům. Odpoledne teploměry ukážou 25 až 30 stupňů.
Vedro nepoleví ani na začátku příštího týdne. V pondělí bude většinou jasno, zpočátku i polojasno. Nejnižší noční teploty 13 až 9, na jihu kolem 14. Nejvyšší denní teploty dosáhnou 24 až 29, na severovýchodě a východě území 22 až 25 stupňů.
Slunečné počasí a letní teploty budou pokračovat i v úterý. Podle předpovědi bude jasno až skoro jasno, večer se na severu při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně mohou vyskytnout přeháňky. V noci teploty spadnou na 14 až 10, přes den vyšplhají k 25 až 30 stupňům.
Mírné ochlazení by měla přinést středa. Meteorologové slibují polojasno až jasno, zpočátku na severu a severovýchodě při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky. V noci budou teploty o dost vyšší než v předchozích dnech, zastaví se mezi 17 až 13 stupni, na severu a severozápadě na 10. Ale přes den vystoupají na 18 až 23, na jihu Moravy až 25.
Výhled od čtvtka do soboty
Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu to nevypadá na ochlazení ani v dalších dnech příštího týdne. Od čtvrtka do soboty má být jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky.
Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 11 až 6 stupni, nejvyšší denní pak mezi 18 až 23, postupně 22 až 27 stupňů.