  7:06
Česko zasáhlo intenzivní sněžení, které dorazilo z Bavorska. Meteorologové ráno uvedli, že vytrvale sněží hlavně na západě Čech, sněhová nadílka se přesouvá k východu. Problémy mohou nastat hlavně v dopravě.

Meteorologové to uvedli v ranním popisu situace po 6. hodině.

„Sněžení bude postupovat přes výše zmiňované kraje dále k severovýchodu. Vzhledem k intenzitě sněžení lze předpokládat problémy na silnicích. Silnice mohou být nesjízdné, při intenzivním sněžení bude zhoršená dohlednost. Doporučujeme sledovat předpověď počasí a dopravní zpravodajství,“ uvedli na síti X.

„Nejvíce klidu očekáváme na severovýchodě země, zatímco nejhorší situace by s největší pravděpodobností měla být v oblasti jižních Čech. Hodinové úhrny by měly opravdu být tři centimetry za hodinu,“ upřesnil pro iDnes.cz Český hydrometeorologický ústav.

Už v ranní výstraze uvedli, že výstraha před silným sněžením platí v pátek od brzkého rána do 8 hodin zejména pro Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Ústecký a části Středočeského kraje. Sněžit může až tři centimetry za hodinu, což může výrazně zkomplikovat dopravu a snížit dohlednost. Meteorologové varují před možností kalamitní situace na silnicích.

Další výstrahy se týkají nové sněhové pokrývky, která může během několika hodin dosáhnout 5 až 13 centimetrů, a to nejen na západě Čech, ale také v Praze, ve Středočeském, Jihočeském, Plzeňském, Ústeckém a Libereckém kraji či na Vysočině.

Na východě republiky pak meteorologové upozorňují také na silný mráz, kdy mohou teploty klesnout pod minus 12 stupňů Celsia. Výstraha platí pro Moravu, Slezsko a část východních Čech.

Lidé by měli sledovat aktuální předpověď a dopravní informace, přizpůsobit jízdu stavu vozovek a omezit pobyt venku v mrazivém počasí.

Interaktivní předpověď počasí a radarové mapySněhová pokrývka - Celková pokrývka, 50° s. š., 15° v. d., 09.01.2026 07:00 (SEČ), © Ventusky.com

V Karlovarském kraji sníh komplikuje dopravu

V Karlovarském kraji od noci slabě, ale vytrvale sněží. Na silnicích, které jsou po několikadenních mrazech promrzlé, sníh zůstává ležet. Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic sníh na silnicích na mnoha místech komplikuje dopravu. Vyskytly se už první nehody. Sněžit má i během dne.

I na páteřní dálnici D6 je podle kamer i přes chemické ošetření sníh s vyjetými kolejemi. Jezdí se výrazně pomaleji, než je obvyklé. Silničáři vozovky ošetřili už v noci a nad ránem se dostali i na vedlejší silnice. Vzhledem k tomu, že dál sněží, se silnice znovu rychle pokryjí sněhem.

Ráno havarovalo osobní auto u Potůček, do svodidel narazila dodávka i v Ostrově.

Ranní sníh na pražském Andělu. (9. ledna 2026)

