S devíti přáteli lze jít do parku, vysvětluje Prymula. Průšvih může být z čehokoli, podotýká k rozvolňování

PRAHA Před půlnocí na pátek oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) spolu s epidemiologem Romanem Prymulou dosud největší uvolnění od chvíle, kdy v Česku začal platit nouzový stav. Teprve v pátek však začalo být jasnější, co přesně je nyní dovoleno a co ne.

„Příštích čtrnáct dní bude nutné bedlivě sledovat, co se bude dít, protože rozvolnění, které nastává nyní, je opravdu poměrně masivní,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Prymula.



Lidovky.cz: Co přesně znamená, že se zrušilo omezení volného pohybu? Že můžu chodit na návštěvy, k příbuzným, na výlety?

Určitě. Je to poměrně velké rozvolnění. Namísto dvou osob se venku může pohybovat už deset lidí, to znamená, že naprostou většinu běžných aktivit už dělat můžete.

Ale přimlouvám se za to, aby lidé zachovali odstup. Vím, že je to těžké, ale pokud možno to dělejme, protože jestli křivka nakažených vystřelí zpátky nahoru, budeme muset další opatření zabrzdit.

Lidovky.cz: Znamená to, že když půjdu s devíti přáteli například do parku, je to v pořádku?

Ano.

Lidovky.cz: Jak je to přesně s uvolněním zákazu vycestovat?

Teoreticky lidé mohou překročit hranice. Nicméně okolnosti jsou zatím tak komplikované, že takových případů bude podle mě naprosté minimum, protože není ani moc kam jet. Člověk musí jet do země, která ho přijme, což je v tuhle chvíli v Evropě reálný problém

Lidovky.cz Takže rozhodnutí rozvolnit zákaz vycestovat bylo přijato primárně kvůli čemu?

Neustále nám někdo předhazuje, že jsme za ostnatými dráty. Nic takového nikdo nechce. Plošné opatření o zákazu vycestování zmizelo, ale většina zemí přitom má nějaké podobné, takže teoreticky člověk vyjet za hranice může, avšak prakticky je ta šance velmi omezená.

Lidovky.cz: Existuje přehled, do jakých zemí je nyní možné jet?

V tuto chvíli se žádný takový přehled nevede, protože je prakticky prázdnou množinou. Vím o tom, že třeba Island přijímá cestovatele, na druhou stranu platí, že dostat se nyní na Island nebude nic jednoduchého. Sehnat let do Reykjavíku není úplně možné.

Lidovky.cz: Kdy předpokládáte, že budou obnoveny lety?

To záleží na vzájemných dohodách premiérů jednotlivých zemí, protože to zpravidla probíhá na zahraniční úrovni. V některých zemích, jako jsou například Řecko či Chorvatsko, panuje zájem o obnovení turistického ruchu, to však ještě bude předmětem diskusí.

Lidovky.cz: Když se člověk vrátí ze zahraničí, musí jít buď na čtrnáct dní do karantény, nebo se prokázat nejdéle čtyři dny starým negativním testem na koronavirus. Soudím, že je poměrně složité nechat se otestovat v zahraničí, nebo se pletu?

Řeší to takhle spousta zemí, protože prostě nechtějí riskovat. Jde sice o relativně komplikovanou podmínku, je však motivována tím, aby se zabránilo šíření viru. Pokud by teoreticky začala sezona, během níž bude možné masivněji cestovat, pak se pravidla změní.



Lidovky.cz: Platí i to, že do Česka mohou přicestovat cizinci?

Platí, ale musejí se prokázat negativními testy a dalšími náležitostmi. V tuto chvíli to rozvolnění restrikcí není až tak o dovolených, spíš míří vstříc různým expertům, pracovníkům kritické infrastruktury, podnikatelům, kteří zde mají firmy, a podobně.

Lidovky.cz: Může přijet do Česka obyčejný turista.

Teoreticky ano.

Lidovky.cz: Proč nadále zůstávají zakázané velké akce? A co vlastně je nyní jako velká akce chápáno?

Nepochybně jsou nadále velkým rizikem a je to tak chápáno celosvětově. Proto se akce s tisícovkami účastníků nepovolují. V tuhle chvíli v podstatě platí, že akce s účastí do stovky lidí by měly být možné na konci května. Co bude dál, se uvidí dle vývoje dat, ale ani celosvětově se nepředpokládá, že by se mohly konat události, na které by přišlo třeba pět tisíc lidí a víc.

Lidovky.cz: Na konci května tedy bude možné pořádat akci pro nejvýše sto lidí?

Ano, bude se to vztahovat třeba na zápasy ve fotbalové lize. Musíte si však uvědomit, že sto lidí v tomto případě v podstatě zahrnuje hráče obou týmů a jejich realizační týmy. Na diváky se tak nedostane. Postupně bude snaha otevírat divadla, kina a další, ovšem za podmínky, že budou dodržovány dostatečné rozestupy. Ze začátku by je mohla navštěvovat třeba padesátka lidí, postupně možná i víc.

Lidovky.cz: Na první pohled se zdá, že ohlášeného uvolnění restrikcí je poměrně dost. Nemůže z toho ještě být průšvih? Dopomohly k tomu třeba Velikonoce, u nichž se ukázalo, že nic zásadně negativního s počty infikovaných neprovedly?

Průšvih může být z čehokoli. Během Velikonoc se v grafu ukázala jen malá vlnka, která hned po třech dnech zmizela. Byl to jeden ze signálů, že těch opatření můžeme rozvolnit více, než jsme původně zamýšleli. V příštích čtrnácti dnech však bude nutné bedlivě sledovat, co se bude dít, protože rozvolnění, k němuž nyní dochází, je opravdu poměrně masivní.

Lidovky.cz: Jak jde dohromady oznámené rozvolňování pravidel s tím, že chcete prodloužit nouzový stav až do 25. května?

Prodloužení nouzového stavu víceméně vychází ze čtvrtečního rozhodnutí soudu (rozhodl, že je-li nouze, musí restrikce vydávat vláda v režimu krizového zákona, ne jen ministerstvo zdravotnictví, jako se to od sklonku března dělo – pozn. red.). Nepřísluší mi to úplně hodnotit, ale připadá mi poměrně zvláštní, když soud konstatuje, že opatření byla správná, pouze byla nedostatečně zdůvodněná, vyšla v normě, která by neměla mít celostátní dopad, a na základě toho, je ruší. Je nutné to tedy řešit jinak – a to lze pouze přes krizové zákony, tedy přes nouzový stav. V tuto chvíli je diskuse o tom, zda nouzový stav prodloužit, nebo ne, téměř nadbytečná, protože teď ho skutečně nutně potřebujeme.

Lidovky.cz: Krizové zákony nelze přijímat v jiné době než v nouzovém stavu?

Soud řekl, že čtyři hlavní opatření, která byla přijata, mají příliš velké dopady a že by to mělo být přijímáno podle krizové legislativy, tedy v režimu, který je tady nyní. Kdyby teď sněmovna řekla, že nouzový stav neprodlouží, pak všechna opatření od prvního května zaniknou a nebude platit vůbec nic.

Lidovky.cz: Myslela jsem, že problém je v tom, že opatření přijalo ministerstvo zdravotnictví, nikoliv vláda, nebo ne?

Ministerstvo zdravotnictví to stejně předkládalo vládě, i když ta to neschvalovala, ale brala na vědomí. Z toho, co řekl soud, je jediná cesta ven, a to právě přes prodloužení nouzového stavu. Eventuálně by se musela změnit legislativa, protože byť by situace byla příznivá, opatření by měla platit.

Lidovky.cz: Takže opatření, která se včera uvolnila, souvisela i s verdiktem soudu, kterému vadilo třeba právě omezení volného pohybu?

Souvislost to má s řadou jiných věcí. V momentě, kdy dojde k jakémukoliv uvolnění, dochází k rozporu se základním omezením, které říká, že se lidé mají omezovat pouze na cesty do práce a na nákup, aby si obstarali základní potřeby nutné k obživě. Pakliže chceme, aby lidé mohli chodit například i do autoškol či do knihoven, pak jsme museli tohle základní opatření zrušit. Ostatně někteří lidé se už ozývali kvůli tomu, že jsme povolili otevřít hobby markety, i když tam lidé nechodí za účelem základní obživy.

Lidovky.cz: Od pátečního rána zaznívá kritika, že jste zvolili nešťastný způsob, jak ono rozvolnění oznámit. Na tiskovou konferenci přišel jen ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a vy, navíc až pozdě večer. Proč to tak bylo?

Některá opatření měla platnost už od rána, proto byla snaha to oznámit, i když bylo takhle pozdě.

Lidovky.cz: Kam vlastně zmizel premiér Babiš? Dřív byl takřka na každé tiskovce, v poslední době ale byl vidět, snad jen když běhal s pomlázkou po své zahradě. Až včera odpoledne po dlouhé době znovu předstoupil před novináře po jednání vlády.

Určitě nezmizel. V pátek jsem s ním strávil hodinu a půl při videokonferenci se zástupci zemí, které nejlépe fungují z hlediska kontroly epidemie koronaviru, mezi nimiž je Austrálie či Nový Zéland. Seděl jsem vedle něj a viděl ho naprosto živého.