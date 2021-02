Do Česka přichází klíčová vakcína. Látka od AstraZeneky nevyžaduje zvláštní zázemí, očkovat budou moci i praktici

Praha Vypadala nejnadějněji a Česko na ni od počátku spoléhalo nejvíc. Kolem vakcíny od společnosti AstraZeneca ale zatím spíš přibývaly problémy. Jedním z nich je i zbrždění dodávek.

Do Česka mělo původně v únoru dorazit dvě stě tisíc z celkem objednaných tří milionů dávek. Počínaje sobotou by jich v tuzemsku mělo být dvacet tisíc a do konce měsíce mají dorazit další. Nasmlouvaný počet to ale nebude.

I tak živí dodávka od oxfordské AstraZeneky naději. Jednak proto, že vakcín potřebujeme co nejvíc. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky může být při šíření britské mutace viru v tuzemsku téměř stejně nakažených jako na vrcholu epidemie v říjnu. Model předpovídá až 279 tisíc infikovaných. Ovšem výchozí pozice státu je nyní horší.

Druhým faktorem je to, že látka od AstraZeneky je zatím jediná, která nevyžaduje speciální zázemí. Může být uchována v klasické lednici, což ji činí přístupnou pro ordinace praktických lékařů.



Tam se ale zatím vakcína nedostane. V pátek proběhlo jednání mezi zástupci ministerstva zdravotnictví, Asociace krajů a Sdružení praktických lékařů.

„Jednali jsme o budoucím zapojení praktických lékařů do systému očkování, aby to bylo kompatibilní s registračním systémem. V momentě, kdy bude vakcín více a budou lepší z hlediska distribuce, by se do toho praktici mohli zapojit,“ sdělil pro Lidovky.cz předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba. Debata to podle něj ale byla zatím jen obecná.

V Česku jsou nyní dostupné očkovací látky společností Pfizer a Moderna – obě stejného typu. AstraZeneca je postavená na jiném základu, jde o typově stejnou vakcínu jako ruský Sputnik.

Ještě před několika měsíci byla látka od vědců z britské univerzity v Oxfordu nejvíce očekávaná. Teď je to naopak – některé státy vakcíně příliš nevěří, a tak oznámily, že AstraZenekou nebudou očkovat osoby starší 65 let. Švýcarsko ji odmítlo zcela. Česko nic podobného nechystá.

„Vím, že některé země doporučily nějaká omezení u vakcíny AstraZeneca. My ale nepovažujeme za nezbytné jít touto cestou,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Faktem je, že vakcínu schválila na konci ledna Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA).

Spolu s novým typem očkovací látky přichází i nový interval. Zatímco u vakcín Pfizeru a Moderny je doporučený rozestup mezi oběma dávkami 21 dní, u AstraZenecy je to 28 dní. Interval se však dá natáhnout. U prvních dvou tak Česko učinilo z důvodu nedostatku vakcín, nyní je rozestup mezi oběma dávkami čtyři týdny. Výrobce britské látky sám počítá s odstupem až dvanácti týdnů.

A jak je to tedy se zmíněnou účinností? U seniorů není známa, a to kvůli nízkému počtu dobrovolníků staršího věku v klinických studiích. V Německu je proto horní hranice pro očkování AstraZenecou 65 let. V Itálii dokonce 55 let.

Obecně se AstraZenece přisuzuje účinnost 70,4 procenta. Tak to uvedl časopis Lancet, který se řadí na druhé místo nejcitovanějších lékařských magazínů světa.

Účinnost vakcín Pfizer a Moderna je vyšší. Sedm dní po podání druhé dávky je první jmenovaná účinná na 95 procent. Co se Moderny týče, tam je to po čtrnácti dnech od podání druhé dávky 94,1 procenta. Obě jsou tedy účinnější než novinka na českém trhu.

„Podle dalších analýz byla účinnost 22 dnů po první dávce 76 procent a udržuje tuto účinnost až do druhé dávky, což je dostatečné na to, aby naočkované ochránila před těžkým průběhem, hospitalizací. Navíc druhá dávka, u níž byl změněn režim aplikace až na dvanáct týdnů, měla účinnost 82,4 procenta,“ uvedla pro MF Dnes šéfka zdravotní péče AstraZeneky pro Česko Jarmila Dolečková. Účinnost po první dávce je naopak pravděpodobně nižší u společnosti Pfizer. Ministr Blatný uvedl, že je to kolem padesáti procent. Tak to ukazují data z Izraele, který je v proočkovanosti populace zatím nejdál.

Redukuje přenos

K výhodám AstraZenecy patří to, že podle vědců možná nejen chrání naočkovaného před těžkým průběhem nemoci, ale brání i přenosu na lidi v jeho okolí. To nemusí být samozřejmostí. Vakcína totiž může zajistit bezproblémový a především pak bezpříznakový průběh nemoci. To však znamená, že člověk může nevědomky nakazit někoho jiného. Proto se ostatně mluví o potřebě vysoké proočkovanosti populace. Oxfordská vakcína podle Dolečkové redukuje přenos infekce až o 67 procent.



Po prvních dvaceti tisících dávkách by mělo v únoru do Česka dorazit ještě dalších 130 tisíc. Dolečková uvedla, že by to mělo být až 170 tisíc. Přijít by měly 10., 17. a 28. února. Firma měla mít přitom podle ujednání zajištěné potřebné dávky pro Evropu na moment, kdy dojde k jejímu schválení, aby mohla začít látku hned distribuovat. V prvním čtvrtletí mělo být pro starý kontinent k dispozici osmdesát milionů dávek. Krátce před jejím schválením ale společnost uvedla, že dodá jen třicet milionů. Po nátlaku Unie to zvedla na čtyřicet milionů. S výpadky se během uplynulého měsíce potýkal i Pfizer.

Až s příchodem třetí vakcíny do Česka začalo ministerstvo zdravotnictví řešit nejen možné využití u praktických lékařů, ale rovněž distribuci. Výběrové řízení na distribuci neproběhlo. První dávky tak dostane na starost společně s ministerstvem zdravotnictví firma Avenier, která už v Česku distribuuje vakcínu od Moderny. Podle informací Lidovky.cz by mělo ministerstvo se zdravotními pojišťovnami příští týden oslovit vybrané firmy, a to formou jednacího řízení bez uveřejnění. Stejně se postupovalo i u zmíněné Moderny.

„Vakcín bude omezený počet, a proto budou rozváženy pouze na očkovací místa,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Na dotaz, kdy se rezervace otevřou i pro lidi nad 65 let, neodpověděla.