Do Česka přijde v neděli večer silný vítr, varují meteorologové

PRAHA V neděli v noci a v pondělí bude v celém Česku foukat silný vítr. V nárazech může dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině. Zejména na severních horách ale může foukat rychlostí až 110 kilometrů v hodině, varoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na většině území Česka by měl silný severozápadní až západní vítr zeslábnout v pondělí večer. Na východě Čech a v oblasti Českomoravské vrchoviny ale bude silně foukat i v úterý.



Na horách by lidé měli omezit túry a zejména se nevydávat do hřebenových partií. Dbát zvýšené opatrnost by kvůli větru měli dbát také řidiči. Dobré je také upevnit volně uložené předměty a zabezpečit skleníky, radí meteorologové.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí.

Domácnosti bez proudu

Dodávky elektřiny v některých částech země komplikují padající stromy, které nevydrží nápor sněhu. Bez proudu je 18 tisíc odběrných míst, řekla před 12:00 mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

„Máme zvýšenou poruchovost. Evidujeme 30 poruch na vedení vysokého napětí, další desítky na nízkém vedení,“ uvedla. Podle ní se poruchy opakují, stromy padají znovu i do opraveného vedení. „Je to komplikované, protože se oteplilo a začalo i mrholit. Posílili jsme počty pracovníků v terénu i na dispečinku,“ dodala.

Problémy jsou podle ní hlavně na Jablonecku a Semilsku v Libereckém kraji, na Frýdecko-Místecku v Moravskoslezském kraji a v horských oblastech Karlovarského kraje. Zvýšená poruchovost je i na Vsetínsku a Trutnovsku.