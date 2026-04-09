Do Česka přijíždí italský prezident Mattarella, setká se s Pavlem

  7:18
Na oficiální návštěvu Česka přijíždí ve čtvrtek do Prahy italský prezident Sergio Mattarella. Bude jednat s českým prezidentem Petrem Pavlem, o den později s předsedy Poslanecké sněmovny Tomio Okamurou z SPD a Senátu Milošem Vystrčilem z ODS.

Italský prezident Sergio Mattarella (30. prosince 2021) | foto: Profimedia.cz

Pavel a Mattarella budou jednat o bilaterálních vztazích mezi Českou republikou a spolupráci v Severoatlantické alianci a Evropské unii.

Kancelář prezidenta Pavla považuje vztahy mezi Českou republikou a Itálií za bezproblémové. Silné jsou ekonomické vazby díky významným investicím v obou zemích i objemu vzájemného obchodu. Itálie je pro ČR šestý největším obchodním partnerem.

Obě země spojuje třeba zájem na tom, aby Green Deal nepostihl negativně jejich automobilový průmysl

Mattarella je nejdéle sloužícím italským prezidentem. Po svém předchůdci Giorgiovi Napolitanovi, který Prahu navštívil v roce 2011, je teprve druhým italským prezidentem, který vykonává druhý sedmiletý mandát.

Mohlo by Vás zajímat

