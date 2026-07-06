Do Česka přiletěl první armádní obr z Brazílie. Zvládne hašení a uveze i těžkou techniku

Smlouvu na nákup dvou středních transportních letounů Embraer C-390 Millennium uzavřelo s brazilským výrobcem ministerstvo obrany v říjnu 2024 pod vedením tehdejší ministryně obrany Jany Černochové (ODS).
Celková cena zakázky 11,3 miliardy korun bez DPH zahrnuje doplňkové vybavení umožňující hašení požárů nebo evakuaci zraněných. Letoun, který dnes přistál v Praze, podle ministerstva obrany první let v Brazílii absolvoval počátkem května. Bude součástí flotily 24. základny dopravního letectva se sídlem na letišti Praha-Kbely. Druhý stroj měli podle původního harmonogramu mít čeští vojáci k dispozici v roce 2027, nebo 2028.
Embraer C-390 lze využít mimo jiné k přepravě těžké vojenské techniky i lidí. Nákup podle dřívějšího vyjádření ministerstva obrany významně rozšíří schopnosti českého letectva. „Kromě samotného transportu i třeba v případě hašení požárů. Stroje budou také disponovat systémy vlastní ochrany pro operace v nebezpečném prostředí či moduly pro operace Search and Rescue,“ uvedl v minulosti úřad.
Letoun, který je schopný vzletu a přistání na letištích s nezpevněnou dráhou, dokáže podle ministerstva transportovat až 26 tun nákladu, případně 80 cestujících, nebo 64 plně vyzbrojených výsadkářů. „Dolet se stejně jako u jiných transportních strojů liší v závislosti na hmotnosti přepravovaného materiálu či osob.
Plně naložený letoun má dolet 2000 kilometrů, s nákladem 23 tun pak 2720 kilometrů a s nákladem 14 tun 5020 kilometrů. Maximální dolet pak činí 6000 kilometrů, při použití přídavných nádrží až 8000 kilometrů,“ sdělilo ministerstvo.
Do zakázky má být zapojen český obranný průmysl. Na výrobě komponentů letounu se již podílí česká firma Aero Vodochody. Vyrábí pro C-390 náběžnou hranu křídla, dveře, nákladní rampu a druhou část zadního trupu.
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24. října 2023