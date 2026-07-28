Do Česka se vracejí tropy. Meteorologové ukázali mapu, kde bude největší vedro

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Lidé se v centru Prahy během tropických veder ochlazují u fontán, pomáhají jim...

Lidé se v centru Prahy během tropických veder ochlazují u fontán, pomáhají jim i hasiči vodní mlhou (26. srpna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Mapa s předpovědí teplot pro Česko na pátek 31 července 2026
Lidé se v centru Prahy během tropických veder ochlazují u fontán, pomáhají jim...
Graf s předpovědí nejvyšších odpoledních teplot v Česku do středy 5. srpna 2026
Mapa s předpovědí teplot pro Česko na úterý 28. července.
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Úterý je poslední den tohoto týdne, kdy se nejvyšší odpolední teploty zastaví na hranici třiceti stupňů Celsia. Kvůli počasí, které nás čeká do konce týdne, meteorologové vydali několik výstrah. Ve čtvrtek a v pátek dosáhnou teploty skoro 40 stupňů a v části jižní Moravy je tak sucho, že je tam vyšší riziko požárů než kdekoliv jinde v Česku.

Úterní den začal svěžím počasím, protože se v noci na mnoha místech vyjasnilo. „Teploty většinou klesly na 15 až 10 stupňů, výjimečně i k 8 °C, a na Šumavě ojediněle i slabě mrzlo – na Březníku byl minus 1,1 stupně Celsia,“ uvedli meteorologové.

Během dne bude polojasno, přechodně až oblačno, ale k večeru se opět většinou vyjasní. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí nejčastěji na 25 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude kolem 23 a v tisíci metrech na horách kolem 19 °C.

Ve středu začne v Česku zase letní výheň. Do střední Evropy začne od jihozápadu proudit mimořádně teplý vzduch. „Nejvyšší denní teploty vzduchu se budou pohybovat mezi 29 až 33 stupni, v dalších dnech mezi 32 až 38 °C, ojediněle i více,“ varuje Český hydrometeorologický ústav.

„Velmi teplý vzduch k nám podle současných předpokladů bude proudit několik dní. Současně dojde ke zvýšení rizika vzniku a šíření požárů,“ dodávají meteorologové.

Předpověď teplot pro Česko
DenNoční (22-07)Denní (07-22)
úterý 28. července25 až 30, na S a SV kolem 23 °C
středa 29. července15 až 11,
v údolích až 9 °C		29 až 34, na SV území kolem 27 °C
čtvrtek 30. července20 až 16 °C34 až 38 °C
pátek 31. července22 až 18 °C34 až 39 °C
sobota 1. srpna23 až 19 °C27 až 32, na Moravě a ve Slezsku až 36 °C
neděle 2. – úterý 4. srpna21 až 16 °C27 až 32, na JV území až 34 °C

Na středu meteorologové vydali první z výstrah před vedrem. Platí pro celou republiku s výjimkou tří krajů – Libereckého, Moravskoslezského a Vysočiny. Na čtvrtek je vydaná výstraha pro Liberecký, Moravskoslezský a Vysočinu. Mimořádně teplé počasí přináší extrémní zátěž jak lidem, tak hospodářství, energetice a infrastruktuře.

Pro část jižní Moravy platí i zvýšená výstraha na požáry, protože je tam největší sucho. Týká se to měst Znojmo, Moravský Krumlov, Ivančice, Pohořelice, Mikulov a Břeclav.

Pátek bude podle předpovědi pravděpodobně nejteplejší den týdne. Během dne se v Čechách při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo bouřky.

V sobotu se k polojasnému počasí přidají místy přeháňky nebo bouřky od západu. Na Moravě a ve Slezsku se přeháňky a bouřky objeví jen ojediněle, zejména večer.

Graf s předpovědí nejvyšších odpoledních teplot v Česku do středy 5. srpna 2026

Od neděle do úterý by mělo být podle meteorologů oblačno až polojasno, místy se vyskytnou přeháňky nebo bouřky. V závěru období srážky jen ojediněle. Teploty stále kolem třicítky, mezi 27 až 32 stupni, na jihovýchodě území až 34 °C.

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