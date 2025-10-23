Počasí bude podle meteorologů ovlivňovat hluboká tlaková níže Benjamin nad severozápadní Evropou. S ní spojený frontální systém přejde přes naše území k východu. Během čtvrtečního večera a zpočátku noci přechodně zesílí západní až severozápadní vítr na jižní Moravě, na jihu Českomoravské vrchoviny a Zlínského kraje. Nárazy větru mohou být i kolem 70 kilometrů v hodině.
Zároveň varují před možným poškozením stromů a lesních porostů, silný vítr může způsobit i menší škody na budovách. Lidé by si měli dát pozor i na uvolněné předměty a zlomené větve. Nastat mohou i komplikace v dopravě.
Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře, upevnit volně uložené předměty a zabezpečit skleníky. Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel.