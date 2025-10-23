Do Česka se žene silný vítr, nárazy dosáhnou rychlosti 70 kilometrů za hodinu

Autor:
  11:19aktualizováno  11:19
Jih Moravy ve čtvrtek večer zasáhne silný vítr, který může dosahovat rychlosti kolem sedmdesáti kilometrů za hodinu. Meteorologové vydali výstrahu, která platí od čtvrtečního večera do 23 hodin pro Jihomoravský a Zlínský kraj a pro jižní oblasti Vysočiny.

ilustrační snímek | foto: HZS Královéhradeckého kraje

Počasí bude podle meteorologů ovlivňovat hluboká tlaková níže Benjamin nad severozápadní Evropou. S ní spojený frontální systém přejde přes naše území k východu. Během čtvrtečního večera a zpočátku noci přechodně zesílí západní až severozápadní vítr na jižní Moravě, na jihu Českomoravské vrchoviny a Zlínského kraje. Nárazy větru mohou být i kolem 70 kilometrů v hodině.

Zároveň varují před možným poškozením stromů a lesních porostů, silný vítr může způsobit i menší škody na budovách. Lidé by si měli dát pozor i na uvolněné předměty a zlomené větve. Nastat mohou i komplikace v dopravě.

Meteorologové doporučují zajistit okna, dveře, upevnit volně uložené předměty a zabezpečit skleníky. Lidé by měli dbát zvýšené opatrnosti při pohybu venku a při řízení vozidel.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.