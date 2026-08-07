Do Česka míří 6000 balení dlouhodobě nedostatkového tamoxifenu

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  12:04aktualizováno  12:27
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Tamoxifen - ilustrační snímek

Tamoxifen - ilustrační snímek | foto: ČTK

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Do českých lékáren míří téměř 6000 balení tamoxifenu, léku proti rakovině prsu, uvedlo ministerstvo zdravotnictví na svém webu. Na informaci upozornila Česká televize.

V Česku lék tamoxifen chybí od loňska, když jeho výrobce přerušil dodávky. Od června není k dispozici ani jeho náhrada. Balení léčiva jsou nyní postupně distribuována do lékáren. Situaci s dostupností tamoxifenu bude ministerstvo nadále aktivně řešit.

„Kromě již dodaných balení v tomto týdnu i dnes míří do lékáren další dodávka, která pokryje dvouměsíční léčbu pro 1250 pacientek. Těmito dodávkami se dostáváme nad týdenní obvyklé spotřeby. Další dodávky budou pokračovat i v následujících týdnech,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáš Boráň.

Lékárenský velkoobchod Phoenix ve spolupráci se slovinskou firmou ze skupiny Phoenix zajistil dovoz 5000 balení přípravku do České republiky. Uvedl to v tiskové zprávě zaslané ČTK. „Na první pohled se může zdát, že dovézt lék ze Slovinska je jednoduchá logistická operace. Ve skutečnosti však šlo o mimořádně náročnou akci vyžadující velmi rychlou koordinaci mezi oběma firmami, příslušnými orgány a interními týmy,“ uvedla Bohuslava Adamová ze společnosti.

Už v pondělí ministerstvo zdravotnictví informovalo, že pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem umožní lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta budou odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek, informovalo v tiskové zprávě.

Z důvodu nedostatku tamoxifenu mohou lékárníci vydávat také léky, které tuto účinnou látku obsahují, ale nejsou v Česku registrované, uvedl ve středu web Novinky.cz s odkazem na SÚKL.

V polovině července ministerstvo zdravotnictví informovalo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo. V pondělí uvedlo, že intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení tamoxifenu, které by měly být do České republiky dováženy v řádu dnů.

Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen, mnohem méně často se vyskytuje i u mužů. Tamoxifen podle informací na webu odborné společnosti užívají ženy po chirurgické léčbě či ozařování pro zničení mikroskopických zbytků choroby nebo i k léčbě pokročilého nádoru. Jde o syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce, a tím blokuje účinek estrogenních hormonů.

Tamoxifen je syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce, a tím blokuje účinek estrogenních hormonů.

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