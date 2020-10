Do domova seniorů ve Sloupnici přijeli vojáci. Mají pomáhat s chodem kvůli zasažení covidem

Sloupnice (Svitavsko) Do nákazou covid-19 zasaženého domova seniorů ve Sloupnici na Svitavsku v sobotu přijelo pomáhat deset vojáků z výsadkového pluku v Chrudimi. V domově budou dělat všechny potřebné práce, aby nahradili nemocný personál domova. V domově by měli pomáhat do 15. listopadu, možná déle. Řekl to ředitel domova Pavel Tupec. Zřizovatelem domova je obec Sloupnice.

V pátek podstoupilo plošné testování na covid-19 všech 77 klientů domova i všichni zaměstnanci. „Testy u klientů prokázaly 33 nových případů, celkem tak je covid pozitivních 45 seniorů," řekl Tupec. U pracovníků ještě nebyly v sobotu odpoledne všechny testy k dispozici. Ze 77 zaměstnanců bylo odpoledne 32 práceneschopných, z toho 22 kvůli covidu-19.

Když se situace s nákazou začala zhoršovat a případů covidu přibývalo, požádal domov v úterý prostřednictvím obce Pardubický kraj o zajištění pomoci armády. „Vojáci budou chodit do přímé péče pomáhat pečovatelkám, někdo bude možná v prádelně či v kuchyni podle toho, jak nám budou lidé vypadávat a kde bude potřeba," řekl Tupec. S vojáky v sobotu do domova přijela i vojenská lékařka, které je proškolila. Přes pomoc vojáků domov nadále shání zdravotnický i nezdravotnický personál. Domov důchodců vytvořil se vznikem nákazy takzvané covidové zóny, aby oddělil zdravé klienty od nakažených. V sobotu museli pracovníci část klientů podle výsledků testů mezi zónami opět přestěhovat. V úterý v domově provedli hasiči plošnou dezinfekci prostor. Armáda k pátku v Česku pomáhala ve 25 sociálních či nemocničních zařízeních, která se potýkají s nedostatkem personálu kvůli epidemii nového koronaviru. Celkem do nich poslala 229 vojáků. V sobotu armáda vyslala dalších 26 vojáků do tří sociálních zařízení. Kromě Sloupnice také do Seniorcentra Slavkov u Opavy a do Domova Paprsek Olšany na Šumpersku.