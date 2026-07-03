Do Evropy míří další vlna horkého počasí. Kdy dorazí do Česka?

  17:50aktualizováno  17:50
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Vedro a tropické teploty v Česku

Vedro a tropické teploty v Česku | foto: Martin Veselý, MAFRA

Vedro a tropické teploty v Česku
Vedro a tropické teploty v Česku
Vedro a tropické teploty v Česku
Vedro a tropické teploty v Česku
24 fotografií
Po krátkém ochlazení se Evropa musí připravit na další vlnu extrémních veder. Meteorologické modely zatím nejsou jednotné, stále častěji ale naznačují návrat tropických teplot, které by mohly v některých oblastech znovu atakovat hranici 40 °C.

Nad Španělskem se podle meteorologů začne v příštích dnech vytvářet nová zásobárna velmi horkého vzduchu. Teploty tam mají být srovnatelné s nedávnou vlnou veder, která zasáhla západní Evropu. Od neděle se navíc může horký vzduch začít postupně šířit dál na sever a východ.

Nejpravděpodobnější scénář počítá s tím, že se výraznější vedra rozšíří do střední Evropy přibližně od poloviny příštího týdne. Na západě Německa, zejména v oblasti Porýní, by se teploty mohly začít výrazně zvyšovat už začátkem týdne. Pokud se současné předpovědi potvrdí, není vyloučeno, že teploty opět vystoupají na 35 až 40 °C, varuje německý portál Focus.

Horko by se mělo tentokrát šířit pomaleji než na konci června, kdy přepsalo tabulky rekordních teplot ve většině zemí EU. Podle meteorologů to dává lidem i úřadům více času na přípravu. Zkušenosti z poslední vlny veder navíc ukázaly, jaké problémy mohou extrémní teploty způsobit – od zdravotních komplikací až po omezení dopravy či zvýšené riziko požárů.

Fanoušci na královéhradeckém letišti se snaží ochladit vodou od hasičů během tropického vedra na hudebním festivalu Bludfest. (27. června 2026)
Mapa s předpovědí rychlostí větru v Česku v pátek odpoledne
Graf s předpovědí teplot do soboty 11. července
Předpověď teplot pro Evropu v pondělí 6. července odpoledne podle Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí
24 fotografií

Jaké bude počasí v Česku?

Nástup horkého počasí v druhé půli příštího týdne předpovídá i Český hydrometeorologický ústav. Zatímco o prodlouženém víkendu počasí ovlivní slabá studená fronta a velká oblačnost, od čtvrtka se podle výhledu začne oteplovat a do neděle teploty vystoupají na 30 stupňů.

„V noci na dnešek přes naše území přecházela slabá studená fronta. Přes den bude slunečno, v odpoledních hodinách čekáme přechodně kupovitou oblačnost a k večeru se začnou mraky rozpouštět,“ uvádějí meteorologové na svém facebookovém účtu.

Teploty budou většinou stoupat na 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až na 27 °C. Kvůli suchu a větru je v části Moravy zvýšené riziko vzniku požárů. Výstraha, kterou v pátek dopoledne vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ), platí na pátek a po celou sobotu, kdy teploty na střední a jižní Moravě mohou dosáhnout až 28 stupňů Celsia a vítr bude mít v nárazech rychlost až 55 kilometrů za hodinu.

Výstraha platí pro celý Jihomoravský kraj, jižní polovinu Olomouckého kraje a západ Zlínského kraje. V těchto částech Česka budou v pátek a v sobotu zřejmě nejvyšší teploty v zemi. Zatímco v Čechách se mohou už během soboty objevit deště, ve zbytku země očekávají meteorologové déšť a výjimečně i bouřky až od neděle.

V sobotu bude skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přeháňky. Teploty přes den dosáhnou 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě a na východě Slezska 24 až 28, na horách v tisíci metrech kolem 15 °C.

V neděli meteorologové čekají proměnlivou oblačnost, od severozápadu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na horách budou srážky četnější. Výjimečně se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer bude od severozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. V noci se ochladí na 16 až 11 stupňů, přes den teploměry ukážou 20 až 25, na jihu Moravy až 27 °C.

V pondělí, kdy je státní svátek, bude v Česku nadále velká oblačnost a na většině území vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť. Noční teploty klesnou k 16 až 11 stupňům, nejvyšší denní teploty dosáhnou 19 až 24, na jihu Moravy až 26 °C.

V úterý má být podle meteorologů zataženo až oblačno, od severu během dne na většině území déšť nebo přeháňky. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 17 až 13 stupni, nejvyšší denní teploty vyšplhají na severu Čech k 19 stupňům, jinak k 21 až 26, na jihu Moravy až 29 °C.

I na středu slibuje předpověď oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou kromě severovýchodu území ustávat srážky a ubyde oblačnosti. Teploty přes den dosáhnou 17 až 22, na jihu Moravy až 24 °C.

Ve druhé polovině týdne přijde do Česka oteplení. Od čtvrtka do soboty má být polojasno až jasno. Zejména na severu a severovýchodě bude až oblačno a zpočátku se místy, postupně už jen ojediněle vyskytnou přeháňky nebo déšť.

Teploty dosáhnou 19 až 24 stupňů, ke konci týdne se budou pohybovat mezi 25 až 30 °C.

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