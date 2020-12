Do Brna dorazilo 5000 vakcín na covid, jako prvního naočkují ministra Blatného

BRNO Do Fakultní nemocnice Brno dorazilo v sobotu dopoledne téměř 5000 vakcín proti covidu. Očkování začne v neděli, řekl novinářům ředitel nemocnice Jaroslav Štěrba. Jako první absolvuje očkování ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), který byl před odchodem na ministerstvo Štěrbovým náměstkem. Následovat bude vedení nemocnice a další zaměstnanci. Kolem 2000 vakcín z celkové dodávky dostane Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Vakcíny dorazily v pořádku. „Vše jsme zkontrolovali. Dnes budou vakcíny tiše odpočívat a zítra (v neděli) ráno začneme očkovat. Je to velmi důležitý krok k tomu, abychom se zase mohli co nejdříve vrátit k nějakému trochu normálnímu životu a více se starat o ty necovidové pacienty,“ řekl Štěrba.



Po Blatném půjde na očkování asi desítka zaměstnanců z vedení Fakultní nemocnice Brno. „Budeme očkovat naše zdravotníky a seniory v nemocnicích a dále jsou v plánu senioři v Brně a léčebny dlouhodobě nemocných,“ řekl Štěrba. Podle dřívějších informací nemocnice je v plánu, že v lednu by se mělo dodávat týdně až 10 000 vakcín. Po zdravotnících by měli na řadu přijít senioři a ohrožené skupiny, poté další veřejnost.

Očkovací sérum firem Pfizer a BioNTech je první a zatím jediné, které Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zaregistrovala pro použití v EU. Další vakcíny nyní posuzuje. Do tuzemska by ještě do konce roku mělo podle vyjádření ministra Blatného dorazit dalších 20 000 dávek, celkem má Česko zajištěno téměř 12 milionů dávek skoro pro sedm milionů osob.