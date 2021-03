Do hry o křeslo ministra zdravotnictví vstoupil boj proti rakovině. Arenberger a Babiš sází na onkologii

Praha Napětí stoupá, blíží se konec března a s ním zvoní ministerská hrana i šéfovi resortu zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) po nedávné schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, který neskrývá, že je pro něj Blatný trnem v oku, prohlásil, že personální změny v březnu nechystá. Duben ale nevyloučil, přichází v úvahu termín po prvním velikonočním víkendu, kdy se uskuteční sjezd ČSSD.

Do téměř sebevražedné mise by se mohl pustit podle sílících spekulací, které serveru Lidovky.cz potvrdily vládní zdroje, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Petr Arenberger. Netají se tím, že má rád výzvy. A hlavně s premiérem našel společnou řeč i nad jiným tématem, než je koronavirová pandemie. Oba pojí ambice zasadit ránu rakovině, která ročně postihne více než 80 tisíc Čechů.



Evropská komise vyzvala k masivnímu celoevropskému boji proti této zákeřné chorobě, Babišovi by v něm tak mohl sekundovat právě respektovaný expert na kožní melanomy a zároveň letitý manažer Arenberger. Podle zdrojů serveru Lidovky.cz již s premiérem jednal, zda padla konkrétní nabídka, ale ani jeden nepotvrdil. Ani nevyloučil.

Arenberger před pár dny navíc přiživil spekulace tím, že si založil twitterový účet. Prý ho k tomu ale vyzvala jeho dcera, jak prohlásil. „Personální problematika je plně v kompetenci premiéra,“ řekl serveru Lidovky.cz Arenberger. Před pár dny ale v televizi Prima CNN připustil, že kdyby bylo potřeba, aby pomohl jako ministr zdravotnictví či poradce, tak je připraven. „A pokud by někdo rozhodl, že jsem vhodný, tak bych o tom i uvažoval,“ dodal.

Každé poděkování vyléčeného pacienta nás ve FNKV nabíjí energií. Když přidá jako tady pan ing. Černý selfíčko s těmi, kteří mu ještě před třemi dny „štelovali“ kyslík, zahřeje to i u srdce❤️ pic.twitter.com/PNAY0V8shN — Petr Arenberger (@PArenberger) March 28, 2021

Právě nedostatečná strategie boje proti rakovině je jedním z prohřešků, kterých se podle Babiše Blatný dopustil. Pokáral ho kvůli tomu i před několika dny v takzvaném vytýkacím dopise. Arenberger se nicméně do kritiky šéfa zdravotnictví nepustil, uvedl jen, že řada aktivit v onkologii probíhá na ministerstvu průběžně. „Například velké iniciativy s jednotlivými medicínskými odbornostmi probíhaly na ministerstvu v letních a podzimních měsících,“ řekl pro server Lidovky.cz. Blatný nastoupil do funkce na konci října.

Arenberger serveru Lidovky.cz potvrdil, že premiér se o onkologickou prevenci dlouhodobě zajímá a podniká aktivity nejen v rámci Evropského plánu boje proti rakovině. „Určitě jste zaregistrovali jeho loňskou účast na jarním onkologickém kongresu nebo na našem Stanu proti melanomu v září,“ dodal a zdůraznil, že ve FNKV, které šéfuje od října 2019, je jedno z nejaktivnějších Komplexních onkologických center, které pokrývá široké spektrum nádorů.

Tlak z Bruselu

Babišova snaha zasadit úder onkologickým onemocněním vychází z požadavku Evropské komise, která chce v příští dekádě změnit statistiky ohledně prevalence a počtu úmrtí na rakovinu. Na boj proti ní vyčleňuje čtyři miliardy eur. Každý členský stát, Česko nevyjímaje, musí revidovat své národní onkologické plány.

„Bylo prokázáno, že 40 procentům případů rakoviny lze předcházet. Pokud okamžitě nepřijmeme opatření, zvýší se počet onkologicky nemocných do roku 2035 o téměř 25 procent a nádorová onemocnění se stanou hlavní příčinou úmrtí v EU,“ uvedl pro Lidovky.cz Arenberger s tím, že mezi členskými státy sedmadvacítky je nestejný přístup k diagnostice a léčbě.

„Myslím, že v řadě případů slavíme v ČR úspěchy, které jsou srovnatelné s evropskými standardy, někdy jsme dokonce lepší. Není moc evropských zemí, kde jsou rizikové skupiny aktivně zvány na preventivní vyšetření, jak to umíme třeba s nádory tlustého střeva,“ doplnil. Zdůraznil také české úspěchy v boji proti melanomu, což je problematika, které se on sám léta věnuje. „Preventivní akce Stan proti melanomu probíhá 15 let, je zřejmě hlavním důvodem, proč se nám daří jako jediné evropské zemi snižovat úmrtnost na maligní melanom i při jeho stále stoupající incidenci,“ prohlásil.

Pokud jde o současný stav českého Národního onkologického plánu, jehož garantem je Česká onkologická společnost, Arenberger očekává, že by mohl být brzy předložen. Jednotlivým odbornostem bylo podle něho přislíbeno, že jim před zveřejněním bude předložen k připomínkování, protože řada jiných odborných lékařů, třeba gynekologové, urologové, pneumologové, dermatologové a další, také léčí rakovinu v rozsahu svého oboru. „Jako dermatologové jsme zatím tento návrh nedostali, takže předpokládám, že je stále v přípravě v rukou onkologické společnosti,“ doplnil.

Onkologické prevenci se podle Arenbergera věnuje dostatek prostředků a záleží spíš na obyvatelstvu, aby prevenci nepodceňovalo. Připustil, že covidová pandemie boji proti rakovině neprospívá, přesto se daří vše zvládat. „Během jednotlivých pandemických vln se návštěvy na preventivních prohlídkách ve FNKV snížily. Naštěstí se v době rozvolňování skluz dohnal. Řada věcí se dá provádět i při lockdownu samovyšetřením, jako je prevence karcinomu prsu, kožních nádorů a podobně. Jakmile to umožní epidemiologická situace, rozběhnou se plně i dlouhodobě probíhající preventivní programy jako je například kolonoskopie,“ shrnul.

Ročně je v Česku diagnostikováno 85 tisíc nových případů onkologických onemocnění, zemře 26 až 27 tisíc lidí. Zkušenosti se zhoubným nádorem má podle statistiků zhruba 570 tisíc Čechů.

Prezident Zeman, který Babiše k výměně ministra zdravotnictví Blatného tlačí, se dlouhodobě snaží i o změnu v čele diplomacie. Předseda ČSSD nicméně odmítl spekulovat, zda by mohl navrhnout odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) v okamžiku, kdy by ho v dubnu porazil při volbě nového šéfa strany.