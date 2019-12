Do kauzy Horáček zasáhla notářka. Obviněný lobbista přišel už podruhé o část svého impéria

Když se Tomáš Horáček, lobbista obviněný v kauze údajně cinknutých zakázek v pražských nemocnicích, letos v lednu ve vazební věznici rozhodl učinit doznání a začal s detektivy spolupracovat, poodhalil jim nevídaně rozpracovaný systém korupce ve zdravotnictví. I na základě jeho výpovědi už policie obvinila celou řadu osob včetně vlivného exposlance ODS Marka Šnajdra.

Od té doby Horáček zároveň čelí útoku na své firmy, což považuje za systematickou odvetu za poskytnuté svědectví i za snahu znevěrohodnit ho poukázáním na tuto obchodní válku.

Jak již LN informovaly, s Horáčkem spojované společnosti HTS Corporate Group (dále jen HTS) a Active Vision se začátkem letošního roku ocitly v rukou bílého koně ze Slovenska. Brzy jej však vypátral najatý soukromý detektiv a Horáček je pak odkoupil zpět. Ale neradoval se z nich dlouho, o jednu nedávno znovu přišel. A to tak, že žatecká notářka Ivana Demutová takzvaným přímým zápisem změn do obchodního rejstříku přepsala Active Vision bez Horáčkova vědomí na jiného majitele.

Druhá ze zmíněných firem mu pak zůstala jen proto, že přímý zápis do obchodního rejstříku nebyl v tomto případě možný z administrativních důvodů.

Společnost Active Vision se tak na základě přímého zápisu do obchodního rejstříku proměnila po změně názvu na Simply Vision, jejímž jediným akcionářem se stala firma Simply Management, kterou zastupuje podnikatel Vlastislav Římský. To je člověk, který figuroval spolu s bývalou Horáčkovou advokátkou Ninou Rydlovou už při převádění firem spojovaných s Horáčkem na bílého koně ze Slovenska.

Ve hře je i „roubenka“

Pozoruhodné jsou okolnosti zápisu změn do obchodního rejstříku. „Notář provedl přímý zápis do obchodního rejstříku, ačkoli k tomu nebyly splněny zákonné podmínky. Za celou svou advokátní praxi jsem se s takovým postupem notáře nesetkal. Dle mého názoru se jedná o jednoznačný exces notáře, který by dokonce mohl založit odpovědnost Česka za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, která následkem přímého zápisu vznikla a dále vzniká,“ tvrdí Horáčkův advokát Miroslav Krutina.

Domnívá se totiž, že změna vlastníka v obchodním rejstříku není cestou k trvalému nabytí společnosti, umožní však její dočasné ovládnutí a vyvedení majetku. Vniveč také mohou přijít již podané žaloby, kterými se firma domáhala zpět vyvedeného majetku, o nějž údajně přišla v době, kdy ji ovládala advokátka Nina Rydlová. Do majetku společnosti patří například ubytovací zařízení v Ústí nad Labem, u nějž příjmy z pronájmu činí měsíčně přes milion korun, či proslulá „roubenka“ se stavebními pozemky u Nuselských schodů v Praze, jejíž hodnota přesahuje 100 milionů korun.

Horáček si proti změně vlastnických práv formou přímého zápisu notářem podal stížnost k Městskému soudu v Praze, který mu vzápětí vyhověl. „Dle názoru soudu nebyly splněny podmínky zákona, a notář tedy nebyl oprávněn provést zápis do rejstříku. Na základě této skutečnosti soud vyhověl podaným návrhům a zápis změny obchodní firmy i zápis změny člena představenstva vrátil do původního stavu,“ uvedl soud v usnesení. Jenže protože se nově zapsaný akcionář – tedy Simply Management – odvolal, definitivní rozhodnutí bude muset dát až Vrchní soud v Praze.

LN se obrátily i na žateckou notářku, ta však okolnosti zápisu nekomentovala. „V té věci vám nic neřeknu, protože jsem vázána mlčenlivostí. Notářský zápis byl učiněn a okolnosti, za kterých byl učiněn, jsou předmětem šetření notářské komory. Od klientů nemám zbavení mlčenlivosti a to je tak všechno, co vám můžu říct,“ uvedla tento týden Demutová.

Komora má 60 dní na to, aby případ prověřila. „Případná pochybení notářky Ivany Demutové jsou dosud předmětem šetření příslušné notářské komory v Ústí nad Labem,“ napsal LN za komoru Miroslav Zapletal.

Ať už rejstříková válka dopadne jakkoli, u pražského městského soudu zároveň leží žaloba, kterou podala společnost Simply Management reprezentovaná Římským. Má určit, kdo je skutečným akcionářem firmy. Až ten tedy bude mít poslední slovo.

Pro policii byl vlastník jasný

Bitva o Horáčkovy firmy souvisí do značné míry s tím, že své společnosti nevlastnil přímo, ale prostřednictvím jím dosazených osob. Šlo o to, že obrat některých jeho firem tvořily hlavně veřejné zakázky. Žalobciv kauze údajně cinknutých nemocničních tendrů se proto domnívají, že zastření jejich majetkové struktury mělo vyvolávat zdání, že fakticky ovlivněné veřejné zakázky jsou zadávány řádně a na základě regulérní veřejné soutěže.

Z dokumentů, do nichž mohly LN nahlédnout, však vyplývá, že když státní zástupce žádal soud o povolení k prohlídce ve firmě HTS, argumentoval tím, že společnosti Active Vision a HTS vlastní prostřednictvím advokátky Rydlové právě Horáček. A soud mu vyhověl.

Jenže Rydlová začala po loňském Horáčkově zadržení vystupovat jako majitelka těchto společností. „Akcie firem jsem nabyla na základě řádné kupní smlouvy,“ řekla před časem Radiožurnálu. A jak LN již informovaly, obě firmy pak Rydlová převedla na Ľudovíta Matláka. Slovák z Trnavy, jenž se jinak živí tím, že tamnímu podnikateli seká trávu a hlídá areál, se tak za odměnu 50 tisíc korun ocitl v čele lukrativních firem, které vlastnily nemovitosti, dílny a další vybavení.

Již dříve Matlák LN řekl, že nabídku na koupi Horáčkových firem HTS a Active Vision dostal od Rydlové a Římského. Tvrdil, že se s Římským znal už déle a podobné „kšefty“, kdy vystupoval jako nastrčený majitel firem, pro něj dříve dělal.

Tomáš Horáček LN řekl: „Udělal jsem chyby, postavil jsem se k nim čelem a ponesu za ně i odpovědnost. Nikomu bych však nepřál zažít, když ho okrade vlastní advokátka. Rydlová se spojila napřímo s (exposlancem ODS Markem) Šnajdrem a prostřednictvím insolvenční mafie denně atakují moje firmy.“ Rydlová i Šnajdr ovšem jeho verzi popírají.