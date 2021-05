Do kina jako na pivo, dvojí metr skončí. Pro koho se rýsují měkčí pravidla a kolik lidí vpustí nově na koncert?

Praha Štamgastovi úplně stačí zamávat na policistu od piva čestným prohlášením, že byl negativně testován. Musí si jen u něj občas změnit datum a pak ho znovu poslat do tiskárny. Divadelnímu divákovi prohlášení ani samotest nestačí, musí se objednat na profesionální covidtest, který ukáže, zda může do hlediště dorazit. Přitom restaurace obecně nesou mnohem větší riziko nákazy než sledování představení v respirátoru.

Po pondělí jsou zřejmé dvě věci. Zaprvé: zjevná nerovnost v požadavcích na vstup zmizí. Zadruhé: zpřísňovat se u nároků na přístup ke službám ani kultuře nebude, spíš naopak. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) do dalšího sezení vlády nachystá plán, jak podmínky pro vstup na různá místa narovnat. Měla by platit stejná pravidla pro hosty restaurací a návštěvníky holičství či manikúry na jedné straně a pak pro lidi, kteří vyrazí na film, operu nebo si třeba zaplavat v bazénu, na straně druhé.



„Prosazuji jeden systém pro všechny, zbytek je na resortu zdravotnictví,“ uvedl v pondělí pro Lidovky.cz ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který nejhlasitěji upozorňoval na dvojí metr. Vojtěch ve stejný den potvrdil, že má na věc podobný pohled. Jaká přesně nová pravidla budou, není jasné, ale podle informací serveru Lidovky.cz bude kabinet pravidla změkčovat. Těžko lze totiž očekávat, že by hostům v restauracích „naložil“ povinnost pořídit si přísnější test a po hospodských chtěl, aby toto kontrolovali.



Spíše to vypadá, že i na dalších místech postačí pro vstup samotest, třeba v podobě potvrzení ze zaměstnání nebo testu z drogerie. Tedy v divadlech, kinech, saunách nebo bazénech. V pondělí Vojtěch se Zaorálkem vyslali další důležité vzkazy: od 7. června budou moci nově na koncert venku přijít až dva tisíce lidí, dovnitř tisíc. V kinech bude opět k mání občerstvení, protože i v restauracích už se smí dovnitř. Provozovatelé multikin tak nejspíše začnou promítat. Dosud měli spočítáno, že bez prodeje popcornu či nápojů – které tvoří nemalou část jejich tržeb – raději ani neotevřou.

Na druhou stranu se mají zpřísnit kontroly v restauracích, hygienikům by mohli pomoci policisté.

Hygienici minulý týden při kontrolách zjistili, že test či jiný potřebný doklad scházel každému desátému návštěvníkovi restaurace. Nahrávají tomu poměrně benevolentní pravidla pro tento druh podnikání: nejenže stačí čestné prohlášení o absolvovaném samotestu, obsluha nemusí hosty kontrolovat. Odpovědnost mít u sebe test, prohlášení či doklad o očkování je na lidech samotných.

Hlavní hygieničce Pavle Svrčinové proto tak trochu došla trpělivost a v pátek prohlásila, že požádá policejní prezidium o pomoc při kontrolách. Zatím se tak podle všeho ještě nestalo. Sama policie „přepadovky“ nechystá, jsou plně v kompetenci právě hygienických stanic. Nemá ani vyčleněné žádné konkrétní příslušníky, kteří by mohli hygienikům při kontrolách asistovat.

Přísný test, nižší návštěva?

Restauratérům přece jen jedna povinnost přibyla. Osvětová. „Nově platí povinnost pro provozovatele, aby viditelně, u vstupu, informovali všechny zákazníky o podmínkách, aby si je všichni uvědomili,“ dodala v pátek Svrčinová.

Restaurace a kavárny nyní patří k podnikům, pro jejichž návštěvu stačí i samotest. To není běžná podmínka, stejná platí už jen u služeb, které se týkají péče o tělo. Tedy kadeřnictví, kosmetických salónů nebo masážních studií. Tato nerovnost ostatně trápila řadu dalších podnikatelů, jejichž zákazníci musejí přinést výsledek PCR či antigenního testu z akreditovaného odběrového místa.

„Ráno přijdete do práce, kde vás otestují a dostanete potvrzení, že jste negativní. Odpoledne si řeknete, že chcete do bazénu, ale nejdřív musíte jít do akreditovaného střediska a otestovat se znova. To stejné platí pro děti, které se testují ve školách,“ postěžoval si webu Lidovky.cz Pavel Košnar, šéf Asociace bazénů a saun ČR. Podle něj jde o nešťastné řešení, které může mít neblahý vliv na návštěvnost.

Nejvyšší riziko nákazy

Z pondělního vývoje ve vládě může mít radost, uvolnění pravidel je na cestě. Zřejmě pro všechny. Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) si už nějaký ten den stěžuje na to, že provozovatelé divadel, kin či koncertů jsou v nevýhodě. Tento i další rozzlobené hlasy vyslyšel šéf zdravotnického resortu Adam Vojtěch (za ANO).

„Už od minulého týdne jsem přesvědčen, i v souvislosti s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu (který de facto zařídil rychlejší rozvolnění – pozn. red.), že musíme udělat revizi opatření,“ přiznal v pondělí. Nové podmínky chce předložit na příštím zasedání vlády.



Paradoxem je, že nejvolnější pravidla pro vstup platí v tuto chvíli pro gastropodniky, které patří podle odborníků k nejrizikovějším z hlediska nákazy covidem. Upozorňoval na to například epidemiolog a exministr zdravotnictví Roman Prymula.

Stejně mluví například i model, který zveřejnil americký časopis Nature. Nejhůře v něm dopadly restaurace s obsluhou, za nimi fitness centra a kavárny.