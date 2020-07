Pražský hrad znovu otevřel své jižní zahrady. Veřejnosti budou přístupné do konce srpna

Praha Do konce srpna budou pro veřejnost otevřené jižní zahrady Pražského hradu. V prostorách dnešní zahrady měl své lázně císař Rudolf II., z okna Ludvíkova křídla tam v roce 1618 dopadli místodržící Slavata a Martinic při pražské defenestraci. Současnou podobu dal jižním zahradám po vzniku Československa slovinský architekt Jože Plečnik, kterého pozval prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Novinářům to v sobotu řekl ředitel odboru památkové péče Kanceláře Pražského hradu Petr Kroupa. Zahrady byly rok uzavřené kvůli pokračující rekonstrukci jižní fasády a oken Hradu. Opravy podle mluvčího kanceláře Jana Nováka neskončí dřív než v roce 2022.

Prostor jižně od objektu Hradu byl původně součástí jeho obrany mezi dvěma hradbami. „Byly tu velmi prudké svahy, kam se moc nechodilo. Až v době Marie Terezie byl prostor zasypán a vybudována promenáda,“ řekl Kroupa. Později vznikl neudržovaný anglický park.



Už v době císaře Rudolfa II. byla upravena západní část dnešní zahrady, nechal si tam postavit lázně a voliéru s ptactvem. Vzácní ptáci byli součástí jeho sběratelské vášně stejně jako Lví dvůr na protější straně Hradu, kde měl kočkovité šelmy nebo své proslulé sbírky umění. Architekt Plečnik postavil u vstupu do zahrady z Hradčanského náměstí monumentální schodiště s antikizujícími prvky.

„Nad ním měl být původně umístěný obrovský pomník československým legionářům, který byl měl být vidět z celé Prahy. Na jeho vrcholu měl hořet věčný oheň,“ uvedl Kroupa. Nakonec postaven nebyl, až deset let po vzniku Československa byl vztyčen obelisk na třetím nádvoří.

Dále na východ stojí dvojice kamenných jehlanů zakončených kříži jako připomínka třetí pražské defenestrace. V roce 1618 byli dva místodržící Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic a jejich písař svrženi z okna. Podle Kroupy je informace o tom, že dopadli na smetiště ukázka dobové „fake news“.

„Katoličtí místodržící označili to, že přežili pád ze 17 metrů za zázrak. To se nelíbilo protestantům, kteří je z okna vyhodili, tak nechali v Nizozemsku natisknout dřevoryty, kde padají na hnojiště,“ dodal. Podle něj ale na prudkých svazích, které v dnešní zahradě tehdy byly, žádné hnojiště být nemohlo.

Zahrady byly kvůli rekonstrukcím rok zavřené, znovu budou nepřístupné od září. Opravy budou dál pokračovat, část zahrady je proto oplocena. Návštěvníci mohou přicházet mezi 10:00 a 18:00. Otevření zahrad budou každý den ohlašovat trubači Hudby Hradní stráže z Matyášova pavilonu směrem na Malou Stranu. Vstup bude směrem od Opyše, výstup bude umožněn stejným vchodem nebo po Plečnikově schodišti na Hradčanské náměstí. Býčí schodiště spojující jižní zahrady s třetím nádvořím zůstane kvůli rekonstrukci nepřístupné.

Střecha jižního křídla Nového královského paláce byla před opravami starší než 100 let, fasáda byla naposledy opravována v roce 1982. Před zahájením byla cena rekonstrukce odhadována na 20 milionů korun. Vyměnit je nutné i všechna okna.

Pražský hrad byl, stejně jako další české památky, až do konce května uzavřen kvůli boji s koronavirovou nákazou. Správci nejnavštěvovanější české památky se musí navíc potýkat s úbytkem zahraničních turistů, kteří se do Prahy vrací jen pozvolna. Do Hradu se proto snaží nalákat především české návštěvníky. Areál je otevřený od 06:00 do 22:00.