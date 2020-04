Do měsíce většina obchodů otevře, říká Vojtěch. Roušky by si Češi podle něj mohli sundat v červnu

Praha Vývoj epidemie v Česku vypadá příznivě a vláda chce po Velikonocích začít postupně rozvolňovat protikoronová opatření. V první vlně se během dubna začnou otevírat obchody. Už od čtvrtka mohou lidé opět do hobbymarketů, železářství či stavebnin a přibývat budou další.

„Dokážu si představit, že velká část běžných provozoven a obchodů by mohla do měsíce fungovat,“ říká v rozhovoru pro LN ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).



Otevírání prodejen má v gesci ministerstvo obchodu a průmyslu. Šéf resortu Karel Havlíček (za ANO) již dříve uvedl, že kritériem při dalším výběru nebude typ prodejny, ale její velikost. Vojtěch upozorňuje, že obchody budou moci mít otevřeno pouze za dodržení přísných epidemiologických podmínek, jako jsou dostatečné rozestupy, pravidelná dezinfekce prostor a zákaz shlukování.

Prodejny s oblečením, kde si lidé zboží zkoušejí, by mohly být otevřeny jako jedny z posledních. „Myslíme si, že u těchto obchodů může být větší riziko přenosu viru. Je otázka, zda bude vůbec zkoušení oděvů v obchodech ze začátku povoleno,“ uvedl Vojtěch.

Nevyloučil, že ještě v dubnu by se mohly ve velmi omezeném provozu otevřít vysoké školy, a to primárně pro studenty posledních ročníků. „Ze začátku by mohlo dojít k rozvolnění v rámci vědecko-akademických institucí tak, aby mohlo docházet k individuálním konzultacím či zkoušení,“ prohlásil ministr. Zároveň uvedl, že podporuje otevření základních a středních škol do konce školního roku. Ještě do konce dubna by podle něj mohly za určitých podmínek začít farmářské trhy.

Šéf resortu zdravotnictví zároveň připustil, že roušky by Češi na veřejnosti mohli sundat v červnu. „Ale v jistých situacích budou doporučeny i nadále,“ upozornil. Lidé si také budou muset ještě chvíli počkat, než si zajdou večer na pivo či sklenku vína. Bary a­ noční kluby se totiž zřejmě otevřou až v létě. Restaurace v denním režimu by podle ministra měly zahájit provoz o něco dříve.