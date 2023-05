Do penze později, navíc s tenčí peněženkou. Náročné profese by ale měly dostat zvýhodnění

Důchodový věk by se měl nově nastavit podle vývoje doby dožití každý rok lidem, kterým je 50 let. „Průměrná doba pobírání důchodu bude 21,5 roku. Pokud se bude doba dožití měnit, případně se bude měnit tento parametr, pokud ne, bude situace, jaká je dnes,“ řekl Jurečka.

Do penze by se tak mělo odcházet později. Za rok by se věková hranice mohla zvýšit o měsíc či nejvýš o dva. Už nyní se věk posouvá u mužů o dva měsíce ročně a u žen obvykle o čtyři. Jurečka zdůraznil, že o svém termínu nástupu do penze se dozvědí čerství padesátníci nejméně 15 let předem. Naopak vláda zruší současné pravidlo, že každých pět let se bude posuzovat, jestli lidé žijí v důchodu čtvrtinu života.