Do populární výzvy Tetris challenge se zapojili i čeští policisté. Ukázali, co všechno se do jejich aut vejde

„Chcete vědět, co všechno vozí policisté ve vozidle? Tady to máte! K populární Tetris challenge se připojili i policisté!“ napsali čeští policisté na svůj facebookový účet. Na jednom z obrázků leží okolo policejní dodávky deset policistů a jeden „zadržený“. Dále lze spatřit výstroj a výzbroj. Lidé tak mají možnost vidět například sadu sprejů, obušky, želízka, přilby, vysílačky, ale také lékárničku.

Následující fotografie pak ukazují vybavení jiných policejních oddílů. Snímky vyvolaly u lidí mnoho pozitivních reakcí.

S výzvou pojmenovanou po populární klasické počítačové hře z 80. let začali policisté ve švýcarském Curychu. Jednoho dne je napadlo na silnici vedle policejního auta vyskládat veškeré jejich vybavení. Mezi vybavení si potom lehli a pomocí dronu pořídili obrázek z ptačí perspektivy. Výsledná fotografie vyvolala na sociálních sítích velký ohlas a policisty z Curichu začali napodobovat další složky integrovaného záchranného systému po celém světě.



The #Taichung City Police Bureau took part in the viral 'tetris challenge' - using flat-lay photography to display the tools of their work. They were joined by other emergency services from around the world including in Switzerland South Africa #CulturalTaiwan #TetrisChallenge pic.twitter.com/54RNGn4gFk