Do Prahy dorazily čtyři zvony pro kostely sv. Haštala a sv. Havla. V příštích měsících budou vystaveny

Do Prahy v pátek dorazil nákladní vůz se čtyřmi zvony určenými pro kostely sv. Haštala a sv. Havla na Starém Městě. Zvony dorazily časně ráno ke kostelu sv. Haštala. V příštích měsících budou v obou kostelech vystaveny. Následně budou vysvěceny a zavěšeny.

Náklady na pořízení zvonů dosáhly téměř 1,5 milionu korun. Sbírku na jejich výrobu vyhlásil spolek Sanctus Castulus, latinsky svatý Haštal. Nový zvon v Praze naposledy dostal kostel svatého Havla v roce 2017.



Zvony byly vyrobeny ve zvonařství Grassmayr v Innsbrucku. Zatím jsou všechny umístěny u sv. Haštala a následně budou dva z nich převezeny do kostela sv. Havla. „Haštalské zvony tady budou pravděpodobně do března 2021, protože v březnu je svátek svatého Haštala, kdy tady je pouť. Na té předpokládáme, že by se požehnaly a dávaly na věž,“ řekl jeden z organizátorů Ondřej Boháč.

Do kostela svatého Havla by se dva zvony měly přesunout letos na začátku září. „Tam budou dva měsíce v kostele vystaveny, aby se na ně mohli lidé podívat a zkusit si, jak zní. Potom, 25. října by měly být žehnány a pak hned by měly jít nahoru na věže,“ řekl Boháč.

V kostele sv. Haštala byly původně tři zvony, dva z nich byly zabaveny za první světové války v roce 1916, zůstal jeden z roku 1690 nazývaný Vavřinec-Florian. Nový zvon Haštal má v průměru 118 centimetrů, hmotnost 1130 kilogramů a je laděn do tónu f1. Druhý zvon František o průměru 80 centimetrů váží 330 kilogramů a laděn je do c2. Na výrobu zvonů k Haštalovi bylo třeba 1,2 milionu korun.

Dva zvony byly odlity také pro kostel sv. Havla. Zvon Jan Nepomuk váží asi 80 kilogramů a má průměr 50 centimetrů. Laděn je do tónu a2. Druhý zvon Ludmila je malý a nahradí dočasný ocelový zvon z roku 1925. Hmotnost zvonu je 45 kilogramů a průměr 38 centimetrů a laděn je do cis3. Oba vyjdou na zhruba 250.000 korun.

Nový zvon v Praze naposledy dostal právě kostel svatého Havla. V roce 2017 byl do zvonice zavěšen zvon Václav, který zaplnil prázdné místo a zároveň připomněl památku prezidenta Václava Havla. Hmotnost zvonu je přibližně tři čtvrtě tuny, na výšku měří téměř metr a na šířku ve spodní části 103 centimetrů.