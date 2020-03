Do Prahy se vrátilo 138 Čechů z Dominikánské republiky a Kanady, na palubě byli i občané dalších států

Praha V Praze v pondělí dopoledne přistálo repatriační letadlo, které do České republiky přepravilo 138 Čechů z Dominikánské republiky a Kanady. Na palubě bylo také 44 občanů dalších států Evropské unie. Na twitteru o tom informoval ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ministerstvo dosud pomohlo k návratu do Česka zhruba čtyřem tisícovkám lidí.

Český velvyslanec v Kanadě Bořek Lizec na twitteru uvedl, že v Montrealu nastupovali do letadla kromě českých občanů Slováci, Rakušané, Poláci, Maďaři, Němci, Dánové a Britové. Let zajistila česká letecká společnost Smartwings Group. Kanada je na českém seznamu rizikových zemí, proto lidé z této země budou muset v ČR jít do karantény.



V Praze dopoledne přistál další repatriační let ✈️, kterým se domů vrátilo 138 Čechů  z Dominikánské rep.  a Kanady . Na palubě bylo také 44 občanů dalších států #EU . Díky evropské spolupráci je pomoc lidem, kteří uvízli v zahraničí mnohem efektivnější. #SpoluToZvládneme pic.twitter.com/sjXTBS5OIA — Tomáš Petříček (@TPetricek) March 30, 2020

Ministerstvo zahraničních věcí se pomocí repatriačních letů snaží pomoci Čechům, kteří kvůli pandemii nového koronaviru uvázli v zahraničí. V úterý by mělo přiletět další letadlo z Thajska, první v Praze přistálo v neděli večer. V úterý odletí také speciál z Chicaga, jeho kapacita byla podle české ambasády ve Washingtonu zaplněna. Do Prahy doletí ve středu.

Smartwings Group na základě smlouvy s ministerstvem zahraničí v minulých dnech uskutečnila repatriační lety z Filipín, Kuby, Panamy, Hondurasu, Mexika, Dominikánské republiky, Kolumbie, Kostariky, Kanárských ostrovů a Egypta. Společnost také zajistila lety, kterými se lidé v neděli vrátili z Indie a Peru.