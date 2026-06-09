V tiskové zprávě o tom v úterý informovala Kancelář demokratických sil Běloruska v České republice. Cichanouská Česko navštěvuje opakovaně, naposledy se v Praze v květnu účastnila mezinárodní bezpečnostní konference Globsec.
Běloruskou opoziční vůdkyni vedle Pavla, Vystrčila a Macinky přijme i pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Ve středu má Cichanouská vystoupit v Senátu na výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Přizvána byla na bod věnovaný bělorusko-ukrajinským vztahům po svých prvních rozhovorech s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Vedle politických schůzek se Cichanouská setká i se zástupci běloruské komunity. V Knihovně Václava Havla pak bude diskutovat s veřejností o situaci v Bělorusku i bělorusko-ukrajinských vztazích. Navštíví také výstavu v Galerii Rudolfinum a Mezinárodní bienále současného umění Ve věci umění 2026 v Národní galerii Praha, kde jsou zastoupena díla běloruských umělců a umělkyň.
Cichanouská se na svých cestách dlouhodobě snaží přesvědčovat zahraniční politiky, aby podporovali prodemokratické hnutí v Bělorusku. Do exilu se uchýlila po běloruských prezidentských volbách v roce 2020, kdy úřady vyhlásily vítězem dlouholetého autoritářského vládce země Alexandra Lukašenka. Opozice volby označila za zfalšované, ve skutečnosti podle ní vyhrála právě Cichanouská. Západ oficiální výsledky odmítl uznat.