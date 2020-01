Do rad České televize a Českého rozhlasu chce zhruba 120 lidí

Praha Do rad Českého televize a Českého rozhlasu chce zhruba 120 lidí. Do sněmovní volby šesti členů Rady ČT organizace přihlásily devět desítek kandidátů a do volby dvou členů Rady ČRo tři desítky adeptů. Vyplývá to ze středečních informací, které ČTK získala ve Sněmovně.

Česká televize musí začít šetřit, aby nadále hospodařila s nulou, uvedla Rada ČT Oprávněné organizace mohly předkládat návrhy kandidátů do pondělní půlnoci. V prvním únorovém týdnu uspořádá sněmovní volební výbor veřejné slyšení s kandidáty. Následně zúží počet nominantů tak, aby na jedno volné místo připadali vždy tři. V závěrečné sněmovní volbě se tak utká 18 kandidátů o místa v televizní radě a šest kandidátů o pozice v rozhlasové radě. Volba se uskuteční v březnu. Šéf ČRo Zavoral dostane za pololetí nižší odměnu. Rada mu vyčetla porušení kodexu Patnáctičlenná Rada České televize a devítičlenná Rada Českého rozhlasu jsou orgány, jejichž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly těchto veřejnoprávních médií. Do jejich působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtů těchto médií. Mandát šesti současných členů televizní rady a dvou členů rozhlasové rady skončí 26. března.