Na Jihlavsko dorazila první část amerického konvoje, směřuje na cvičení NATO v Maďarsku

Rančířov (Jihlavsko) Do Rančířova na Jihlavsku v neděli časně ráno dorazila první část konvoje amerických vojáků, kteří přes Česko přejíždí z Německa na cvičení NATO v Maďarsku. Přespí zde ve stanovém táboře, který pro ně postavili čeští vojáci.

Na české území vstoupili Američané u Rozvadova v sobotu krátce po 20:30, do Rančířova první vozidla dorazila v neděli několik minut po 4:00. Na cestu se opět vydají večer, Českou republiku opustí na hraničním přechodu v Břeclavi. Další dvě části konvoje do Česka přijedou v neděli a v pondělí večer.

Celkem se přes Českou republiku přesune asi 700 amerických vojáků, kteří s sebou budou mít podle Johna Ambelanga, mluvčího 2. jezdeckého pluku (2nd Cavalry Regiment) z Vilsecku asi 150 kusů techniky. České zdroje uvádějí až 190. Míří na cvičení Saber Guardian 2021, které je součástí aliančního cvičení NATO Defender Europe 2021.

Českem americký konvoj projíždí především po dálnicích, z Rozvadova po D5 na Pražský okruh a následně po D1 na silnici I/38 do Rančířova. Odsud zamíří k Jihlavě, po D1 do Brna a dále po D2 na hraniční přechod v Břeclavi. Každý ze tří konvojů je rozdělen do menších skupin, které přijíždějí asi s hodinovým rozestupem. Společně s jízdou především ve večerních, nočních a ranních hodinách má tento postup omezit vliv na silniční provoz. Každý z konvojů má na opuštění České republiky 48 hodin. Poslední američtí vojáci by měli odjet v noci na středu.

Podle mluvčí generálního štábu Magdaleny Dvořákové byli američtí vojáci před odjezdem testováni na koronavirus, většina z nich ale již má očkování proti covidu-19. Vojáci jednotlivých skupin konvojů mají oddělené stany a hygienická zázemí na odpočinkových stanovištích. Konvoje mají také vlastní zdravotníky. Na hranicích a v Rančířově jim je k dispozici český zdravotnický personál. Návrat Američanů z cvičení je naplánován na 12. až 16. června opět přes Českou republiku.

Stanové městečko je určeno až pro 300 lidí. Pokud by se mezi vojáky vyskytla nákaza koronaviru, jsou pro takový případ připraveny izolační prostory.

Přejezdy amerických jednotek přes Českou republiku na cvičení NATO Defender Europe se konají pravidelně od roku 2015. Výjimkou byl loňský rok, kdy bylo cvičení zrušeno. Cvičení Saber Guardian 2021 má podle Dvořákové prověřit připravenost a součinnost mezi aliančními a partnerskými armádami a armádou Spojených států. Účastní se ho téměř 13 500 vojáků z 16 různých zemí.

„Armáda České republiky se cvičení účastní jako tranzitní země logistickou podporou,“ poznamenala. Kromě stavby tábora zajistila tankování techniky, doprovodnou logistiku a zdravotnickou službu. Část logistické podpory zabezpečuje nově vznikající prapor podpory nasaditelných sil z Rakovníka.