Do obchodu ano, do školy ne. Rozpor udivil rodiče studentů i pedagogické odborníky

Čerstvá fáze rozvolňování restrikcí zavedených kvůli covid-19 se dotýká i školství. Jenže ne v takové míře, jakou by si mnozí přáli. Zatímco na vysoké školy se po virové výluce vrací život, žáci základních a středních škol se plnohodnotné výuky nejspíš jen tak nedočkají.

Zatímco po příznivých zprávách rámovaných klíčovým sdělením „šíření nákazy se zastavilo“ se schyluje ke znovuotevírání obchodů, galerií, restaurací i vysokých škol, vypadá to, že tuzemské základní a střední školy zůstanou vesměs hibernované až do konce řádného školního roku. Rozpor udivil rodiče studentů i pedagogické odborníky.

„Nedokážu zodpovědně posoudit, zda je chybou to, že se nechystá plnohodnotné otevření škol, nebo to, že se otvírají hospody. To mohou jedině epidemiologové, pokud se dokážou dohodnout aspoň oni,“ řekl pro Lidovky.cz ředitel základní školy v Klánovicích Michal Černý.

Lidové noviny opakovaně kontaktovaly ministra školství Roberta Plagu (ANO); chtěly zjistit, zda školství „okopíruje“ urychlení tempa rozvolnění restrikcí, ke kterému ve čtvrtek sáhl třeba resort průmyslu a obchodu, podepřený příznivým vývoje křivek počtů nákazy. Plaga však v pátek nezvedl telefon ani nereagoval na SMS zprávy. Na webu ministerstva jen visí vzkaz, že „do konce dubna bude zveřejněn manuál, v němž budou upřesněny hygienické a další podmínky v souvislosti s postupným otevíráním škol“.

Kdo o případných změnách tempa možného rozvolňování restrikcí ve školách v pátek promluvil, byl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. V České televizi řekl, že opatření proti šíření viru, jako je udržování odstupu, dezinfekce a roušky, budou platit nejméně do konce června a že kvůli dodržování těchto omezení se nezrychlí harmonogram otevírání škol (viz. grafika), protože školy musejí s dodržováním těchto pravidel počítat.

Grafické znázornění

Snahu rozklíčovat zmíněný rozpor projevilo ministerstvo zdravotnictví. „Děti bývají dlouho v intenzivním kontaktu ve větších skupinách, proto jde o rizikovější prostředí, zatímco v obchodních domech dochází k fluktuaci lidí a jde regulovat. Z epidemiologického pohledu je kumulace lidí na menším prostoru (ve škole) výrazně rizikovější,“ uvedla Renata Povolná z tiskového oddělení resortu.



Podobně smýšlí Markéta Illová, učitelka ze základní školy ve Velkých Opatovicích. „Škola je specifická v tom, že se na malém prostoru setkávají lidé z různých věkových skupin, neohlídáte tam vše kolem hygieny včetně kýžených rozestupů, nezabráníte kontaktům,“ řekla pro Lidovky.cz a dodala: „V minulosti se různé infekční choroby pokaždé rozšířily ve školských zařízeních, ať už šlo o spalničky, neštovice, žloutenku, chřipku, každoročně se vracející vši a řadu dalších. Děti se rozejdou ze škol domů a dál v rodinách šíří nákazu.“

Ohledy na starší učitele

Návrat školáků do škamen třeba už v půlce května by však uvítala značná část jejich rodičů; už proto, že s obnovou virem zmraženého ekonomického chodu země zhusta souvisí i jejich návrat do pracovního procesu. „Děti potřebují pravidelný režim a kontakt se spolužáky. Dosud praktikovaná nouzová výuka na dálku to – při vší snaze ze strany kantorů i školáků – nezajistí,“ řekl otec dvou školáků z Benešova.

„Kloním se k německému modelu, kde se děti už vrátily do škol. Domnívám se, že dětský organismus má funkčně dostatečnou imunitu a umí se vůči viru bránit. Ze školní docházky by dle mého měli být vyčleněni pouze ti žáci, kteří mají chronické imunologické problémy či užívají imunosupresivní léky typu kortikoidů,“ řekla ředitelka imunologické kliniky inPharm Clinic Lucie Kotlářová. Doplnila, že nevidí důvod držet děti doma a přispívat tím ke snížení proimunizování, které bude kýžené na podzim a v zimě, kdy někteří očekávají druhou vlnu infekce.

Dle ředitelky Pražské pedagogicko psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4 Galiny Jarolímkové je nutné brát zřetel na zdraví učitelů, na ZŠ mnohdy učí ti v důchodovém věku. „Než třeba obchody jsou školy rizikovější zejména pro starší učitele, ty se sníženou imunitou či chronicky nemocné,“ řekla.

Uvolnění pro vysoké školy

Na svolení k návratu studentů nejen těch z posledních ročníků začaly po čtvrtečním verdiktu vlády pátek narychlo reagovat vysoké školy. Zájem studentů o přítomnost na akademické půdě od pondělí 27. dubna lze podle nich těžko odhadovat, nepředpokládají však masový nápor. „Stále platí dost restriktivní opatření, počet studentů na jednom místě do pěti osob a podobně. Hromadná přímá výuka je stále možná jen online,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí Technické univerzity v Liberci Radek Pirkl. Každý student bude muset podle čtvrtečního usnesení vlády splnit určité podmínky, především nesmí mít příznaky virového infekčního onemocnění.

„Otevírají se možnosti zejména pro studenty, kteří potřebují složit zkoušku kontaktní formou, například v laboratoři. Jak moc tyto možnosti budou nakonec využity, se ukáže v následujících dnech, každopádně pedagogové na novou situaci reagují a již jsou vypsány termíny některých zkoušek,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí pražské České zemědělské univerzity Karla Mráčková.

Poslední dubnové pondělí se však zcela nezprovozní všechny vysoké školy. Například Univerzita Karlova a České vysoké učení technické se pro všechny studenty otevřou až o týden později, 4. května. Příští týden se budou jednotlivé fakult.