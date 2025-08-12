Opoziční blok mobilizuje. Babiš by měl s SPD, Motoristy a Stačilo! ústavní většinu

ANO by podle agentury NMS v srpnu získalo 29,8 procenta, SPOLU 18,7. SPD má 14,6 procenta a STAN 10,7. Ve Sněmovně by byli i Piráti, Stačilo! a těsně by se dostali i Motoristé. Andrej Babiš by podle tohoto volebního modelu s hnutím Tomia Okamury, Stačilo! a Motoristy dosáhl na ústavní většinu, měli by 121 mandátů.
„V aktuálním modelu vidíme, že mobilizace se v tuto chvíli daří zejména menším opozičním subjektům, jako je Stačilo! či Motoristé. Naopak kampaň SPOLU je pro voliče zatím neviditelná. Zdá se, že říjnové volby nebudou opakováním souboje Andreje Babiše a Petra Fialy z roku 2021,“ komentovala politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Z průzkumu vyplynulo, že by volby vyhrálo ANO, které by dosáhlo na 29,8 procenta hlasů. Hnutí by tak v srpnu získalo 66 mandátů. Koalice SPOLU by obdržela 18,7 procenta hlasů, což by znamenalo zhruba 41 mandátů.

SPD s podporou Trikolory, Svobodných a PRO by v srpnu dalo hlas 14,6 procenta voličů. Uskupení by tak získalo 30 mandátů. Podpora STAN v srpnu činí 10,7 procenta, oproti červenci však mírně klesla. Za nimi následují Piráti, hnutí Stačilo! a Motoristé.

Do Sněmovny by se nedostala Přísaha.

Podle agentury by se v srpnu voleb zúčastnilo 61,8 procenta oprávněných voličů. Účast se tak dlouhodobě drží mírně pod úrovní posledních sněmovních voleb z roku 2021.

„Ukazuje se, že Stačilo! mohla pomoct spolupráce se SOCDEM. Utvrdila jádro tradičních voličů a v očích váhajících voličů zvýšila šanci subjektu na překročení pětiprocentní hranice. U Motoristů pozorujeme něco trochu jiného. Kauza Filipa Turka polarizovala jeho potenciální voliče,“ uvedla analytička Friedrichová.

Současně podotkla, že pozice Motoristů je nyní extrémně nejistá a prostor pro další růst nízký.

Mobilizace se daří menším stranám

Podle agentury rozhodujícím faktorem v říjnových volbách bude volební účast. „Každá strana nebo koalice bude spoléhat na mobilizaci svých voličů,“ uvedla dále agentura s tím, že v aktuálním volebním modelu se mobilizace daří především menším opozičním subjektům.

Více než dvě třetiny lidí podle průzkumu předpokládají, že po volbách se premiérem stane Andrej Babiš. Jedinou skupinou voličů, kde je toto přesvědčení nižší, jsou voliči SPOLU.

„Vypadá to, že situace z roku 2021 se již opakovat nebude. Mobilizace voličů skrze souboj Petra Fialy a Andreje Babiše bude platit pouze pro voliče SPOLU, ale již ne pro další voliče vládního bloku,“ upozornila politická analytička.

Převládající přesvědčení lidí, že Babiš má vítězství jisté může být podle analytičky problematické i pro ANO. „Někteří jeho potenciální voliči nemusí k volbám dorazit, protože je ´již rozhodnuto´,“ dodala k průzkumu, kterého se v srpnu zúčastnilo 1 014 respondentů.

