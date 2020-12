Během středy přibylo 2404 potvrzených případů covidu. Je to o 270 méně než před týdnem

Ve středu do 18:00 přibylo 2404 potvrzených případů covidu, to je o 320 méně než za stejnou dobu v úterý a asi o 270 méně než minulou středu do večera. Počet hospitalizovaných s covidem-19 v úterý klesl o 74 na 4667. S koronavirem dosud zemřelo 8507 lidí, ráno statistiky uváděly o 100 méně zemřelých.