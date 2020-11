Do úterního večera přibylo už téměř 5 tisíc nových případů covidu. Zhruba o 1800 méně než minulý týden

Praha Do úterních 18:00 laboratoře potvrdily už 4981 nových případů covidu, což je asi o 2600 více než za stejnou dobu v pondělí a zhruba o 1800 méně než minulé úterý do večera. Nakažených je aktuálně více než 159 000 lidí, počet hospitalizovaných stoupl od neděle o 272, v pondělí vyžadovalo nemocniční péči 8059 pacientů. V úterý přibylo do statistik 189 úmrtí s koronavirem, celkem zemřelo 5263 lidí. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Ze 425 845 případů nákazy od březnového počátku jejího šíření v Česku se 261 273 lidí vyléčilo.

Souboj serverů o covidu? Ministerstvo nepřímo varovalo před webem od Feriho, vládní zmocněnec přináší vysvětlení Méně případů než v pondělí hygienici odhalili naposledy v neděli 18. října, nižší počet ve všedním dni byl naposledy v pondělí 12. října. Počet nově potvrzených případů ale souvisí s intenzitou testování. Třeba v neděli bylo nejméně nových případů, ale i testů za čtyři týdny. V pondělí počet testovaných opět stoupl, laboratoře provedly téměř 30 000 testů, asi o 16 000 více než v neděli. Podíl pozitivních testů v posledních dnech klesl pod 30 procent, v pondělí se dostal na nejnižší hodnotu zhruba za měsíc, dosáhl 20,28 procenta. Stále ale rychle přibývá úmrtí s covidem-19, za poslední týden se počet zvýšil o více než 1160 zemřelých na 5263. Na úterý jich podle ministerstva připadá zatím 74, za pondělí uvádí web 155 úmrtí. Čísla z posledních dnů ale obvykle při pozdějších aktualizacích vzrostou. Minulé úterý zemřelo 243 pacientů s koronavirem, což je nejvíc v jednom dni od počátku epidemie.