Klause do zavřeného okresu dovezli příslušníci policie. Té se na legálnost cesty prý ptal předem, ta o tom neví

PRAHA Rozpaky, které vzbudila víkendová cesta bývalého prezidenta Václava Klause do jeho apartmánu v Krkonoších, jsou nyní ještě větší. Údajně totiž celou záležitost předem konzultoval s policií a její příslušníci jej na cestě do uzavřeného Černého Dolu na Vrchlabsku sami doprovodili. Věcí se bude nyní zabývat přestupková komise radnice ve Vrchlabí. O kauze informoval server Novinky.cz.

Václav Klaus má jako bývalý prezident status chráněné osoby, což znamená, že jeho ochranu zajišťují policisté. Právě oni ho doprovázeli na uzavřené místo, informuje server Novinky.cz. Ten cituje policejní mluvčí Kateřinu Rendlovou, která uvádí, že nejde o nic zvláštního. „Posoudit, zda Václav Klaus porušil vládní nařízení, náleží příslušnému správnímu orgánu,“ řekla Rendlová serveru s tím, že policisté z Klausovi ochranky nejsou oprávněni zjišťovat účel cesty chráněné osoby.



Podle mluvčího Institutu Václava Klause Petra Macinky se exprezident policistů na možnost cesty do Černého dolu ptal. „Předem se oficiálně informoval u policie o možnostech cesty do Černého Dolu, kde potřeboval něco zařídit. Ptal se, co musí splnit, aby tam mohl jet legálně, už proto, že je veřejně známý a objektem různých udání,“ tvrdí Macinka.



Rendlová však uvedla, že o něčem takovém nemá povědomí a ví pouze, že hlídka na hranicích okresu byla o průjezdu služebního vozidla s chráněnou osobou informována a tento průjezd umožnila.



Prezidentovu cestu však nakonec podle Novinek vytrasovali hygienici vzhledem k jeho pozitivnímu testu na koronavirus.„Následoval podnět pražských hygieniků, jestli Václav Klaus, který to hygieně při trasování v dobré víře oznámil, jednal při cestě do Krkonoš v mezích zákona, a zda tam byl legálně,“ vysvětlil Macinka pro server. Důvody Klausovy cesty ale neuvedl.

Vrchlabí, kam Černý Důl místopisně spadá, celý případ prošetří. „Bude muset prokázat oprávněnost cesty. Pokud porušil daná opatření, hrozí mu až dvacetitisícová pokuta. Může být v případě nutnosti osobně předvolán, nebo ho může zastupovat právní zástupce. Záležitost by měla být vyřešena do jednoho roku, jinak dojde k promlčení,“ řekl tajemník radnice Pavel Řehák.

Bývalý prezident Václav Klaus, patří mezi osoby, které pandemii koronaviru dlouhodobě zlehčují. Už koncem letošního ledna dostal od pražské hygienické stanice desetitisícovou pokutu za veřejné vystoupení bez předepsané ochrany obličeje, proti čemuž se následně ohradil právní cestou.