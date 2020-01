Němečtí hasiči nepomohli při požáru ve Vejprtech. Velvyslanec ze SRN chce znát důvod

Vejprty (Chomutovsko) Do Vejprt, kde v neděli hořel dům pro mentálně postižené, asi ve čtvrtek přijede německý velvyslanec. Chce vědět, proč hasiči ze sousedního Bärensteinu nezasáhli při požáru domu. Novinářům to v úterý řekla starostka Vejprt Jitka Gavdunová (ODS). Podle mluvčího krajských hasičů Lukáše Marvana čeští hasiči nakonec pomoc německých kolegů nepotřebovali.

Podle starostky stále není jasné, proč hasiči ze sousedního Bärensteinu při nedělním požáru nezasáhli. „Tuto informaci se dověděl i pan velvyslanec Německa a prostřednictvím svých spolupracovníků ohlásil návštěvu na čtvrtek tento týden. Na německou stranu by měl přijet německý poslanec a také by se chtěl ptát, proč dvě města, která leží vedle sebe, a mohla by si rychle vypomoct, tu pomoct od sebe nedostanou,“ řekla starostka. Podle ní je zatím vše ve stadiu příprav. Vejprty tvoří s německou obcí Bärenstein opticky jeden celek rozdělený pouze hraničním potokem Polava.



Podle starostky navíc města společně získala dotaci z programu evropské unie na bezpečnost obyvatel souměstí Bärenstein - Vejprty. Přeshraniční investice šla do vybavení a speciální techniky hasičských sborů obou měst. Cílem projektu bylo mimo jiné zlepšení práce v protipožární prevenci a rozvoj společného krizového managementu pro případ krizových situací v pohraničí.

Podle Marvana ale hasiči obou států spolupracují. „Jezdíme k nim a oni k nám, ale většinou se to týká požárů dlouhodobých, například požárů lesa, kdy je potřeba co nejvíce jednotek na dopravu vody,“ uvedl. Na místě bylo dostatek sil a prostředků ke zvládnutí situace a požáru, dodal Marvan. Připomněl, že ze sousednío státu přijely dvě posádky zdravotníků.