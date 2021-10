V centrále ANO bylo po vyhlášení výsledků voleb cítit rozčarování. Nacher musel snést bodavou kritiku

Jedním z prvních příchozích byla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Vesele rozdávala rozhovory na všechny strany. Stejně tak usměvavý byl i moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. Trpělivě vysvětloval, co si myslí, že volby budou znamenat i to, jak by měla vypadat následná povolební jednání. Od počátku bylo jasné, že lídr hnutí Andrej Babiš na Chodov dorazí až jako poslední.



Poklidné tempo v sále se změnilo odpoledne, kdy se začala sčítat velká města a bylo již jasné, že ANO bude padat. „Ty jo, oni je ještě předběhnou,“ prolétlo vzduchem na adresu koalice Spolu.

Tou dobou hrozen novinářů obklopoval vicepremiérku Alenu Schillerovou. I ji viditelně informace, že se hnutí ANO ocitlo na druhém místě za koalicí Spolu, zaskočila.

Úsměv zamrzl i šéfu sněmovny Radku Vondráčkovi. „Prohrál jsem jednu sázku, jinou jsem vyhrál. Ale to, že budeme druzí na pásce, je pro mě překvapení, ačkoli jsem věděl, že na mandáty pro klub vyhrajeme,“ řekl s lehce nepřítomným výrazem. Už tušil, že po letech vládní hojnosti se blíží odchod do opozice.

Matematika ve sněmovně byla v podvečer jasně daná. ANO ani v případné spolupráci s SPD v nové sněmovně nezíská většinu. Navíc Babišovi vypadli oba klíčoví partneři na levici – KSČM a především vládní sociální demokraté.

Hořké sousto

V podvečer do centrály hnutí dorazil i Andrej Babiš se ženou Monikou. „Nejprve se musí poradit co a jak. Teprve potom sejde na tiskovou konferenci před média,“ řekl jeden z jeho poradců. Skoro hodinu s nejbližšími spolupracovníky analyzoval, jak hnutí dopadlo v jednotlivých krajích.

Dlouhé čekání zpříjemnil žurnalistům jen servírovaný guláš a sladkosti. Dlouho očekávané vystoupení začalo nenápadně. Nejprve prošli místnost s pódiem pro politiky členové Babišovy ochranky. Až potom nakráčel premiér. Projev začal skoro rezignovaným přednesem.

„Nejprve bych chtěl poděkovat naším voličům. Myslím si, že náš výsledek je skvělý. Sami jsme takový výsledek nečekali. Nezklamali jsme je naším působením v politice a ve vládě,“ zahájil předseda vlády řeč, ačkoli již bylo ovšem jasné, že výsledek znamená s největší pravděpodobností konec ANO v exekutivě.

Záhy se Babišova pozornost stočila k příčinám prohry. „Stálo proti nám pět stran. Měly jediný program – odstranit mě. Na to se soustředily,“ uvedl premiér s tím, že se ho opoziční strany neustále pokoušely očernit vymyšlenými kauzami. Opřel se i do nálezu Ústavního soudu, který donutil parlament změnit pravidla pro výpočet mandátů.

„Je ale pravda, že jsme nepočítali s tím, že prohrajeme,“ přiznal Babiš. Zároveň také pogratuloval lídrovi koalice Spolu Petru Fialovi (ODS), jehož vítězství uznal. Podle něj mu vyšel riskantní krok s vytvořením široce rozkročeného subjektu. „Měl úžasný finiš. Byla to obrovská mobilizace. K volbám přišlo o pět procent voličů více než minule. Na počet mandátů je to ale víceméně stejné,“ dodal premiér.

Po výčtu vnějších soupeřů ukázal do vlastních řad a příčin prohry. Jako hlavní problém vidí premiér porážku v Praze. „Kde jsme zásadně prohráli na počet hlasů, je Praha. Tam je rozdíl asi 136 tisíc hlasů.“ Tato slova jako by představovala elektrický šok pro Patrika Nachera, který byl lídrem ANO v hlavním městě. Z výrazu Nacherova obličeje bylo okamžitě jasné, jak moc nepříjemně se mu slova šéfa poslouchají.

Nejsme na jedno použití

Babiš také několikrát zdůraznil, že sněmovním volbami nic nekončí. „Hnutí ANO není produkt na jedno použití. Vyhráli jsme sedmery volby a teď jedny těsně prohráli. Hnutí ANO jde dál,“ dodal.

V diskusi ale už nechtěl zřetelně odpovědět, jestli se z politiky po prohře stáhne, jak tvrdil před volbami. „Pokud skončíme v opozici, hnutí ANO pojede dál. Má skvělé lidi a strukturu,“ řekl Babiš s tím, že o ostatním se bude v hnutí ještě jednat.

Zpestření přinesl dotaz, zda je Babišova žena Monika ráda, že nebude její manžel premiérem. „Paní se na nic neptejte. Děkuji,“ odrazil novinářku premiér. Rozesmál ho až dotaz, zda by přijal nabídku postu na předsedu sněmovny. „Sněmovna je pro mě peklo. To je katastrofa. Toto je snad jen pokus o vtip. To určitě ne,“ reagoval viditelně pobavený Babiš. O poznání ostřeji pak doplnil: „Já jsem manažer. Moje místo je ve vládě.“

Stejně tak se pobavil úvahou o prezidentské volbě, o které prý sám neuvažuje: „Kandidátů je asi dvacet. Kalousek chce taky kandidovat. To je fakt pecka. Lidé ztratili paměť.“

Ihned po „tiskovce“ se společně s ostatními lídry odebral do útrob sídla na Chodově. Přišel si ji poslechnout i někdejší muž číslo dvě hnutí Jaroslav Faltýnek. I on podle kuloárů nese výsledky velmi špatně.