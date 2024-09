Ve farmaparku uhynul velbloud a klokan, návštěvník jim dal svačinu

„Přišli jsme o dva cenné životy – klokánka Skippyho a velbloudici Nubii. To jen proto, že jim někdo dal svoji svačinu,“ zlobí se Klára Tichotová z farmaparku.

Domnívá se, že oběma zvířatům dal jídlo v jeden den stejný člověk. Nejdříve začal mít problémy klokan. Odvezli ho proto na kliniku, kde se zjistilo, že má překyselený žaludek, takzvanou acidózu. Ihned mu operovali střevo a veterináři zjistili, že zřejmě sežral rohlík s máslem a salámem. Druhý den uhynul.

Velbloudice reagovala na zakázanou potravu o něco později. Během tří týdnů dostala nespočet injekcí, nálevů do tlamy, infuze a nakonec i krevní transfuzi. Ošetřovatelé kontaktovali odborníky nejen z České republiky, ale i ze zahraničí, ale snaha o její záchranu byla marná. Uhynula vinou lidské hlouposti na konci srpna. „Je to hrozná bezmoc, máte chuť se na všechno vykašlat,“ popsala Tichotová ze spolku, který letos na jaře zvířecí farmapark u Dobřan otevřel.

„Staly se obětí někoho, kdo nemyslel na následky. Někoho, kdo si neuvědomuje, že i malý kousek potravy dokáže mít pro zvíře fatální následky,“ dodává.

Opatření ještě zpřísnili, přibyly kamery

K úhynům zvířat došlo i přesto, že farmapark má u vchodu do areálu a na ohradách cedule s informací o zákazech krmení. Návštěvníci zvířata mohou krmit, ale jen krmivem, které je za pár korun možné přímo na místě zakoupit. Návštěvníci mohou dokonce jít i za zvířaty do jejich výběhů a hladit si je tam. Například kozy, králíky, ovce. S ošetřovatelem mohou i do výběhu velbloudů.

Po nedávné negativní zkušenosti opatření ještě zpřísnili. Přibyly další cedule a instalují kamerový systém. Navíc spustili kampaň, že krmit zvíře bez svolení majitele se zkrátka nedělá. „Překvapilo nás, kolik lidí už na kampaň zareagovalo, kolik má podobné zkušenosti. A to nejen ze zoologických zahrad a farmaparků, ale i chovatelé, kteří mají ve výběhu například koně, kozy a další zvířata,“ překvapilo Tichotovou a uvedla další zkušenost.

„Nedávno se nám stalo, že holky v bistru chtěly ze stolu odnést nedojedené jídlo a paní jim říkala, ať to tam nechají, že to pak dají zvířatům,“ kroutila hlavou. Doplnila, že někteří lidé si mylně myslí, že když zvíře nemá nic v misce, trpí hlavy, a mají proto potřebu mu něco dát.

„Některá zvířata mají tak citlivé zažívání, že větší množství určitého druhu ovoce či zeleniny u nich může vyvolat průjem či nadýmání. Málokdo navíc ví, že i u zvířat existují potravinové alergie, a tak se může stát, že k zdravotním potížím postačí zvířeti podat jen malé kolečko mrkve a problém je na světě,“ vysvětluje.

„Stále je dost lidí, kteří nevědí, že svým zdánlivě neškodným chováním mohou přivodit zvířeti smrt. Proto jsme se rozhodli, že od 15. září do 15. října věnuje polovinu z tržeb ze vstupného na šíření myšlenky Nekrmit cizí zvíře bez svolení majitele,“ uzavírají lidé ze spolku.

Aktuálně je v areálu u Dobřan k vidění přes třicet druhů zvířat, na 260 jedinců. Chovatelé před pár dny přivezli dva velbloudy jednohrbé – samici Aishu a její dceru Julii. Původně měla do nového domova přijet jen Julie, ale poté, co uhynula samice Nubia, zakoupil farmapark i její matku.

Stejně špatnou zkušenost mají také ve Farmaparku U Toma v Ledních u Plzně. Před dvěma roky nezodpovědní návštěvníci zavinili smrt poníka Pepiny, když jí dali sežrat větvičky jedovatého akátu, přestože na ohradě jsou cedule s upozorněním, že je krmení zvířat vlastním jídlem zakázáno. Poníka musela veterinářka utratit.