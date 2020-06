Dobrovolně by v červenci roušky nosila třetina cestujících, odhaduje šéfka pražských hygieniků

PRAHA Plošné zrušení povinnosti nošení roušek od 1. července ve čtvrtek oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Výjimkou by měla být lokální ohniska nákazy. Praha nyní vykazuje ve srovnání s ostatními regiony vyšší počet nakažených covid-19. Lidovky.cz proto v této souvislosti položily několik otázek ředitelce Hygienické stanice hlavního města Prahy Zdeňce Jágrové.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte aktuální situaci v Praze z hlediska reálného rizika nákazy? Jak moc je například pravděpodobné, že se člověk, který jezdí do práce MHD, na oběd jde do restaurace a jednou týdně na větší nákup do supermarketu, nakazí?

Takovou pravděpodobnost nelze vyčíslit, vždy je ve hře mnoho faktorů, které ovlivňují výsledek. Pokud jezdím MHD mimo špičku, nosím roušku, na oběd jdu s kolegou z kanceláře, na nákup opět mimo špičku s rouškou, riziko možné nákazy se blíží nule. Při kontaktu s větším počtem osob na dobu delší než 15 minut se riziko zvyšuje.

Lidovky.cz: Je reálné, aby od 1. července, kdy budou v Česku zrušeny roušky s výjimkou lokálních ohnisek, tvořila výjimku celá Praha?

To je otázka pro ministerstvo zdravotnictví, které má pracovní skupinu pro rozvolňování mimořádných opatření.

Lidovky.cz: Nebylo by jednodušší a k občanům ohleduplnější povinnost nošení roušek v Praze zrušit stejně jako ve zbytku republiky?

Nošení roušek není otázkou jednoduchosti a ohleduplnosti, naopak ohleduplné vůči spolucestujícím je roušku nosit.

Lidovky.cz: Kdyby povinnost nošení roušek v MHD trvala v Praze i po 1. červenci, kolik lidí by podle vás tato opatření skutečně dodržovalo?

Pokud by toto opatření bylo vydáno formou doporučení, tak se domnívám, že by to mohla být až třetina cestujících, pokud by bylo opatření vydáno závaznou formou, museli by se podrobit všichni.